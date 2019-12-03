Меркель впервые в должности канцлера посетит концлагерь Освенцим

Немецкий канцлер Ангела Меркель впервые за 14 лет своего нахождения в должности канцлера Германии посетит нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Ее будет сопровождать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь польского посольства в Москве Лукаш Кудны.

Визит Меркель состоится 6 декабря. Он будет приурочен к 10-летию открытия Фонда Аушвиц-Биркенау, который был создан с целью ухода за мемориалом, находящимся на территории бывшего концлагеря.

В конце ноября пресс-служба фонда сообщала, что оставшиеся в живых пленники Освенцима, а также ряд мировых лидеров в течение двух месяцев будут поочередно посещать концлагерь. Это произойдет по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима, которая будет отмечаться 27 января будущего года.

Тогда же в фонде сообщили, что Меркель и Моравецкий приедут с визитом в Освенцим, однако официального подтверждения от властей обеих стран не поступало.