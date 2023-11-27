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Маск встретится с президентом Израиля после обвинений в антисемитизме

Bloomberg: Маск после обвинений в антисемитизме поехал к президенту Израиля
Маск встретится с президентом Израиля и семьями заложников ХАМАС. На встрече будет сделан акцент «на необходимости действовать, чтобы побороть рост антисемитизма в Cети»

Маск встретится с президентом Израиля после обвинений в антисемитизме
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Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром военного кабинета Бенни Ганцем и президентом Исааком Герцогом на фоне обвинений в антисемитизме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации президента Израиля.

Маск прибыл в Израиль 27 ноября. Свой приезд он прокомментировал словами: «Поступки говорят громче слов».

Визит бизнесмена будет включать в себя встречу с семьями заложников, удерживаемых в секторе Газа. На встрече с Герцогом будет сделан акцент «на необходимости действовать, чтобы побороть рост антисемитизма в Cети», отметил пресс-секретарь.

Bloomberg напомнил, что израильское правительство ведет переговоры с Маском об использовании Starlink (сеть спутникового интернета принадлежит компании бизнесмена Илона Маска SpaceX), в Израиле, включая палестинский анклав.

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Илон Маск

Министр связи Израиля Шломо Кари 27 ноября сообщил, что есть предварительная договоренность с Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

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«Илон Маск, поздравляю вас с достижением принципиального взаимопонимания с Минкомсвязи под моим руководством», — написал он в соцсети X (ранее — Twitter).

В конце октября Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа. Позже бизнесмен уточнил, что не знает, кто в секторе Газа отвечает за подключение связи «на земле».

Министр связи Палестинской национальной администрации сообщил, что администрация ведет переговоры со Starlink для восстановления связи в анклаве. Тогда Кари объявил, что его ведомство решило разорвать все связи со Starlink.

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Илон Маск

Скандал с обвинениями Маска в антисемитизме произошел после того, как миллиардер поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». Бизнесмен также обвинил «Антидиффамационную лигу» (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей».

В СМИ появились сотни публикаций, в которых утверждалось, что Маск антисемит. Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х. Media Matters обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

«Нет ничего более далекого от правды», — заявил Маск.

22 ноября он сообщил, что доходы соцсети X, «полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа», направят в израильские больницы, а также международным гуманитарным организациям, которые работают в секторе Газа, таким как Красный Крест.

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Илон Маск Израиль антисемитизм президент визит
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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