Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в стране нового национального локдауна из-за усиления распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает «Би-би-си».

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал Джонсон.

Ограничения вступят в силу со вторника, 5 января.

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