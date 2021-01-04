Пандемия коронавируса , 04 янв, 23:17
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Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в стране нового национального локдауна из-за усиления распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает «Би-би-си».
«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал Джонсон.
Ограничения вступят в силу со вторника, 5 января.
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