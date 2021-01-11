Джонсон предупредил о «гонке со временем» в больницах из-за COVID

В Великобритании идет «гонка со временем», поскольку из-за быстрого распространения коронавируса вырос спрос на койки с аппаратами ИВЛ, а в некоторых местах не хватает кислорода для лечения больных COVID-19, заявил Джонсон

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Ситуация с коронавирусом в Британии достигла «очень опасного момента», в частности система здравоохранения находится «под давлением», а в некоторых больницах наблюдается нехватка кислорода, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Это гонка со временем, потому что мы все видим угрозу, с которой сталкивается наша Национальная служба здравоохранения, давление, которое она испытывает, потребность в отделениях интенсивной терапии, спрос на койки с вентиляцией легких и даже нехватку кислорода в некоторых местах», — сообщил премьер.

Телеканал Би-би-си, в свою очередь, сообщил о больнице Саутенда-он-Си, в которой, по его информации, сложилась критическая ситуация с кислородом. Больнице пришлось сократить объем кислорода, который она использует для лечения пациентов, сообщает канал со ссылкой на внутренний документ. В частности, если раньше необходимый уровень кислорода в крови, который должны были поддерживать врачи, составлял 92%, то теперь его снизили до 88–92%. Нормальным считается уровень 96–100%.

Джонсон также рассказал, что вакцинацию уже прошли примерно 40% граждан страны в возрасте 80 лет, а также 23% тех, кто живет в домах престарелых.