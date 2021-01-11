Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 13:57
США вернули Кубу в список спонсоров терроризма Политика, 23:21 В ВОЗ оценили опасность японского штамма COVID-19 Общество, 23:14 В Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от COVID-19 Общество, 22:54 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 22:50 Джонсон предупредил о «гонке со временем» в больницах из-за COVID Общество, 22:38 В Финляндии заявили о готовности бойкотировать ЧМ по хоккею в Белоруссии Спорт, 22:29 «Вызывающе, но довольно прямо». Что кандидат в главы ЦРУ говорил о России Политика, 22:24 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 22:10 Politico узнало о поддержке импичмента Трампа большинством нижней палаты Политика, 21:52 Российский пилот обвинил соперника по «Дакару» в жульничестве Спорт, 21:47 СМИ узнали о предупреждении ФБР о риске вооруженных акций во всех штатах Политика, 21:43 Обложка Vogue с Камалой Харрис вызвала споры из-за «светлой» кожи и фона Стиль, 21:39 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 января Общество, 21:38 СК завел уголовное дело после гибели военных в ДТП в Подмосковье Общество, 21:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Джонсон предупредил о «гонке со временем» в больницах из-за COVID

В Великобритании идет «гонка со временем», поскольку из-за быстрого распространения коронавируса вырос спрос на койки с аппаратами ИВЛ, а в некоторых местах не хватает кислорода для лечения больных COVID-19, заявил Джонсон
Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Ситуация с коронавирусом в Британии достигла «очень опасного момента», в частности система здравоохранения находится «под давлением», а в некоторых больницах наблюдается нехватка кислорода, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Это гонка со временем, потому что мы все видим угрозу, с которой сталкивается наша Национальная служба здравоохранения, давление, которое она испытывает, потребность в отделениях интенсивной терапии, спрос на койки с вентиляцией легких и даже нехватку кислорода в некоторых местах», — сообщил премьер.

Телеканал Би-би-си, в свою очередь, сообщил о больнице Саутенда-он-Си, в которой, по его информации, сложилась критическая ситуация с кислородом. Больнице пришлось сократить объем кислорода, который она использует для лечения пациентов, сообщает канал со ссылкой на внутренний документ. В частности, если раньше необходимый уровень кислорода в крови, который должны были поддерживать врачи, составлял 92%, то теперь его снизили до 88–92%. Нормальным считается уровень 96–100%.

Джонсон также рассказал, что вакцинацию уже прошли примерно 40% граждан страны в возрасте 80 лет, а также 23% тех, кто живет в домах престарелых.

Вирусологи назвали опасность «британского штамма» COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Великобритания занимает пятое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране выявили 3,1 млн инфицированных. Умерли от коронавируса в Великобритании 82 тыс. человек.

Неделю назад Джонсон объявил о введении в Великобритании третьего по счету локдауна. Все начальные и средние школы в стране перевели на удаленку, а для граждан начал действовать режим самоизоляции. Выйти из дома они могут на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, для занятий спортом или посещения больницы.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Поводом для введения нового карантина в Великобритании стало обнаружение нового штамма коронавируса. По словам Джонсона, он может быть на 50–70% заразнее, чем ранее известный. Позже новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили более чем в 40 странах, в том числе в США, Китае, Канаде, Германии и Дании.

В России первый случай заражения «британским» штаммом зарегистрировали в конце 2020 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант коронавируса выявили только у одного человека, который вернулся в страну из Великобритании. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо. У него не было никаких симптомов», — сообщила Попова.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы
Мария Лисицына, Виктория Полякова
Великобритания Борис Джонсон кислород коронавирус
Материалы по теме
ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма COVID
Общество
В Иране запретили импорт вакцин от COVID-19 из Великобритании и США
Политика
В Словакии выявили случаи заболевания «британским» штаммом COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter