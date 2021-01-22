Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Общество, 09:44 В МЧС назвали причину обрушения на шахте в Кузбассе Общество, 09:36 Еврокомиссия заявила о планах поделиться вакциной с третьими странами Общество, 09:30 Российский голкипер НХЛ пропустил первую шайбу в сезоне Спорт, 09:06 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его активы Бизнес, 09:00 Будущее Олимпиады, деньги за слежку за больными. Главные новости РБК Общество, 09:00 Как доказать налоговой реальность сделки Pro, 08:57 Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке Общество, 08:44 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 08:32 Правительство Японии опровергло данные о планах отменить Олимпиаду Спорт, 08:18 Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021-м Pro, 08:06 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 08:04 Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду Финансы, 08:00
Общество ,  
0 

Будущее Олимпиады, деньги за слежку за больными. Главные новости РБК

Отменят ли летнюю Олимпиаду в Токио; операторы связи просят денег на слежку за больными COVID-19; Джо Байден хочет продлить СНВ-3; госкорпорации ВЭБ.РФ поставили KPI — в обзоре РБК

Споры об отмене Олимпиады в Японии

Британская газета The Times опубликовала заметку, в которой говорилось, что японское правительство пришло к мнению, что Олимпийские игры, запланированные на июль 2021 года в Токио, придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

  • В своей публикации The Times ссылалась на одного неназванного «высокопоставленного члена правящей коалиции». По словам собеседника издания, решение об отмене Олимпиады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране уже принято, и японские власти сейчас ищут способ сообщить об этом миру, «сохранив лицо».
  • Заместитель главного секретаря японского правительства Манабу Сакаи на пресс-конференции заявил, что «категорически опровергает» эту публикацию, так как она не соответствует действительности. По его словам, кабмин учитывает ситуацию за рубежом и в какой-то момент примет окончательное решение о соревнованиях. «Но до тех пор правительство Японии будет делать то, что необходимо», — сказал Сакаи. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры.

    Video

  • Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте прошлого года правительство страны вместе с МОК решили перенести игры на год. В маркетинговых целях название «Токио-2020» решили сохранить.

МОК дал, МОК взял: как атлеты лишались олимпийских медалей из-за допинга
Фотогалерея 
<p>На Играх 2000 года в Сиднее разразился скандал, когда сразу трое тяжелоатлетов попались на допинге и лишились медалей. Одной из них была Изабелла Драгнева, завоевавшая золото в весовой категории до 48&nbsp;кг. В ее организме <a href="https://lenta.ru/news/2000/09/22/doping/">были обнаружены</a> диуретики &mdash; мочегонные препараты, позволяющие снизить вес и скрыть другие запрещенные средства.</p>

Операторы попросили денег на слежку за больными COVID

Операторы связи попросили Минцифры выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Просьба была сформулирована в письме министру от объединения операторов в АНО «Цифровая экономика», узнал РБК.

  • Возобновить выгрузку геоданных о перемещении заболевших COVID и тех, кто с ними контактировал, Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи в пяти регионах в начале декабря. Программу хотели перезапустить в Бурятии и Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. В этих регионах число заболевших с начала декабря выросло в 1,4–1,6 раза.
  • Операторы связи указали, что возобновление передачи данных связано с затратами, т.к. для этого нужно нанимать людей и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. Поэтому, считают они, передавать деньги надо «на возмездной основе в рамках договорных отношений» с Минцифры. Раньше операторы не получали компенсаций за передачу сведений, говорят источники РБК.
  • Представитель Минцифры заявил РБК, что затраты операторов на передержку системы по мониторингу передвижений заболевших «не являются существенными», а решение о возобновлении передачи данных принимают сами регионы. По его словам, операторы не предоставляли в министерство расчетов по затратам. Собеседники РБК в операторах связи говорят, что речь может идти о десятках миллионов рублей в каждом регионе.
Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19
Технологии и медиа
Фото:Cindy Ord / Getty Images

Байден решил продлить договор СНВ-3

Администрация президента Джо Байдена намерена предложить Москве продлить договор о ядерном сдерживании СНВ-3 на максимально возможный пятилетний срок, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

  • По ее словам, СНВ-3 — единственное соглашение, которое сдерживает российские ядерные вооружения, а его продление отвечает национальным интересам США. Срок действия нынешнего договора истекает в феврале.
  • По словам Псаки, президент США Джо Байден также поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального и проверить связь «русских хакеров» с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. Москва ранее отрицала какую-либо причастность к этим инцидентам.
  • Как пишет со ссылкой на источники The Washington Post, в целом Байден не собирается кардинально менять политику страны в отношении России и не намерен добиваться какой-либо «перезагрузки» двусторонних отношений с Москвой. Напротив, он намерен привлечь Россию к ответственности «за безрассудные и агрессивные действия», пишет газета.

«Нормально, даже если ничего не сделает». Чего ждут ньюйоркцы от Байдена
Фотогалерея 

У ВЭБа новые KPI

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила новые KPI — ключевые показатели эффективности, узнал РБК. Их уже утвердил наблюдательный совет госкорпорации.

  • По словам собеседников РБК, правительство будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем и сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами
  • Представитель ВЭБа утверждение KPI подтвердил. По его словам, они «увязаны с достижением национальных целей развития» и «являются частью реформы институтов развития, реализуемой правительством».

  • Реформу институтов развития правительство анонсировало в ноябре. Под управление ВЭБ.РФ попадут «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Еще восемь институтов развития будут ликвидированы, а часть их функций передадут ВЭБ.РФ и органам исполнительной власти. По состоянию на 30 сентября 2020 года активы госкорпорации составляли 3,4 трлн руб.

Автор
Наталья Демченко
Япония ВЭБ Олимпиада коронавирус США карантин
Материалы по теме
ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития
Финансы
США введут карантин для всех приезжающих в страну
Общество
Times узнала о планах Японии отменить Олимпиаду в 2021 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter