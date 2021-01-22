Будущее Олимпиады, деньги за слежку за больными. Главные новости РБК

Отменят ли летнюю Олимпиаду в Токио; операторы связи просят денег на слежку за больными COVID-19; Джо Байден хочет продлить СНВ-3; госкорпорации ВЭБ.РФ поставили KPI — в обзоре РБК

Споры об отмене Олимпиады в Японии

Британская газета The Times опубликовала заметку, в которой говорилось, что японское правительство пришло к мнению, что Олимпийские игры, запланированные на июль 2021 года в Токио, придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.