Будущее Олимпиады, деньги за слежку за больными. Главные новости РБК

Операторы попросили денег на слежку за больными COVID
Операторы связи попросили Минцифры выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Просьба была сформулирована в письме министру от объединения операторов в АНО «Цифровая экономика», узнал РБК.
- Возобновить выгрузку геоданных о перемещении заболевших COVID и тех, кто с ними контактировал, Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи в пяти регионах в начале декабря. Программу хотели перезапустить в Бурятии и Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. В этих регионах число заболевших с начала декабря выросло в 1,4–1,6 раза.
- Операторы связи указали, что возобновление передачи данных связано с затратами, т.к. для этого нужно нанимать людей и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. Поэтому, считают они, передавать деньги надо «на возмездной основе в рамках договорных отношений» с Минцифры. Раньше операторы не получали компенсаций за передачу сведений, говорят источники РБК.
- Представитель Минцифры заявил РБК, что затраты операторов на передержку системы по мониторингу передвижений заболевших «не являются существенными», а решение о возобновлении передачи данных принимают сами регионы. По его словам, операторы не предоставляли в министерство расчетов по затратам. Собеседники РБК в операторах связи говорят, что речь может идти о десятках миллионов рублей в каждом регионе.
Байден решил продлить договор СНВ-3
Администрация президента Джо Байдена намерена предложить Москве продлить договор о ядерном сдерживании СНВ-3 на максимально возможный пятилетний срок, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- По ее словам, СНВ-3 — единственное соглашение, которое сдерживает российские ядерные вооружения, а его продление отвечает национальным интересам США. Срок действия нынешнего договора истекает в феврале.
- По словам Псаки, президент США Джо Байден также поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального и проверить связь «русских хакеров» с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. Москва ранее отрицала какую-либо причастность к этим инцидентам.
- Как пишет со ссылкой на источники The Washington Post, в целом Байден не собирается кардинально менять политику страны в отношении России и не намерен добиваться какой-либо «перезагрузки» двусторонних отношений с Москвой. Напротив, он намерен привлечь Россию к ответственности «за безрассудные и агрессивные действия», пишет газета.
Госкорпорация ВЭБ.РФ получила новые KPI — ключевые показатели эффективности, узнал РБК. Их уже утвердил наблюдательный совет госкорпорации.
- По словам собеседников РБК, правительство будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем и сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами
- Представитель ВЭБа утверждение KPI подтвердил. По его словам, они «увязаны с достижением национальных целей развития» и «являются частью реформы институтов развития, реализуемой правительством».
- Реформу институтов развития правительство анонсировало в ноябре. Под управление ВЭБ.РФ попадут «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Еще восемь институтов развития будут ликвидированы, а часть их функций передадут ВЭБ.РФ и органам исполнительной власти. По состоянию на 30 сентября 2020 года активы госкорпорации составляли 3,4 трлн руб.