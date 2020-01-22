Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Изменения вносятся для реализации мер, предложенных президентом в ходе послания Федеральному собранию. Речь идет в том числе о выплатах маткапитала за рождение первого ребенка

Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в законы о федеральном бюджете на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов, а также о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте правительства.

Минфин и Минтруд должны внести соответствующие изменения до 11 февраля.

В ходе послания 15 января президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году повысить коэффициент рождаемости в стране до значения 1,7. Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека. На первом этапе они составят 5,5 тыс. руб., но размер может разниться в зависимости от региона. «Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. руб. в зависимости от региона», — сказал глава государства, попросив правительство максимально оперативно провести корректировку бюджета.