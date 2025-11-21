Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт

«Период охлаждения» для сим-карт, введенный в России для безопасности, не обошелся без «технических огрехов». Сейчас мера почти не вызывает почти ноль жалоб, заявил глава Минцифры

Максут Шадаев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В начале запуска «периода охлаждения» для сим-карт были «технические огрехи», но сейчас жалоб на работу системы почти нет, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

Сама система разблокировки, отметил миистр, очень проста. «Приходит СМС со ссылкой — открываешь, все понятно, все быстро включается», — сказал он.

Шадаев отметил, что эффект от периода охлаждения уже есть. «Мне кажется, наши люди понимают, что это делается в целях безопасности, и, в общем, насколько я понимаю, меры технические себя оправдывают», — сказал чиновник.

7 ноября «Коммерсант» узнал, что на российских сим-картах планируют блокировать интернет и СМС после международного роуминга. На следующей неделе россиянам начали приходить СМС-уведомления от операторов, что по прибытии из-за границы будет введен «период охлаждения». Такие сообщения разослали, в частности, «МегаФон» и «Билайн».

Тогда же пресс-служба Минцифры России подтвердила, что россиянам будут на сутки ограничивать доступ к мобильному интернету при возвращении из международного роуминга и в случае, если их сим-карта была неактивна в течение 72 часов.

В ведомстве подчеркнули, что «период охлаждения» ввели для обеспечения безопасности россиян, так как сим-карты с мобильным интернетом «могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации».

Российские власти начали ограничивать работу мобильного интернета на фоне угроз атак беспилотников. Среди мер — массовое отключение мобильного интернета, особенно в праздники, новые правила, касающиеся сим-карт.

С 1 января 2025 года в каждый иностранец может оформить на себя не более десяти номеров (это не касается рабочих или служебных сим-карт), а россияне — не более 20 абонентских карт. Иностранцам, чтобы оформить сим-карту, придется пройти специальную биометрическую регистрацию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.