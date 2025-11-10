Минцифры назвало два случая «охлаждения» сим-карты
Россиянам будут на сутки ограничивать доступ к мобильному интернету при возвращении из международного роуминга и в случае, если их сим-карта была неактивна в течение 72 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.
«Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга», — говорится в публикации.
О блокировке абоненту сообщит оператор связи через СМС-уведомления. Как сообщили в Минцифры, для возвращения доступа к интернету и СМС пользователю нужно будет авторизоваться при помощи капчи по ссылке или позвонить в call-центр.
В ведомстве подчеркнули, что «период охлаждения» ввели для обеспечения безопасности россиян, так как сим-карты с мобильным интернетом «могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации».
О том, что на российских сим-картах планируют блокировать интернет и СМС после международного роуминга, 7 ноября писал «Коммерсантъ». В понедельник, 10 ноября, россиянам начали приходить СМС-уведомления от операторов о том, что по прибытии из-за границы будет введен «период охлаждения». Такие сообщения разослали, в частности, «МегаФон» и «Билайн».
Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт. Ее также объяснили борьбой с использованием сим-карт при атаках беспилотников.
