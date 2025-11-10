 Перейти к основному контенту
Общество
0

Минцифры назвало два случая «охлаждения» сим-карты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россиянам будут на сутки ограничивать доступ к мобильному интернету при возвращении из международного роуминга и в случае, если их сим-карта была неактивна в течение 72 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

«Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга», — говорится в публикации.

О блокировке абоненту сообщит оператор связи через СМС-уведомления. Как сообщили в Минцифры, для возвращения доступа к интернету и СМС пользователю нужно будет авторизоваться при помощи капчи по ссылке или позвонить в call-центр.

Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ведомстве подчеркнули, что «период охлаждения» ввели для обеспечения безопасности россиян, так как сим-карты с мобильным интернетом «могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации».

Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

О том, что на российских сим-картах планируют блокировать интернет и СМС после международного роуминга, 7 ноября писал «Коммерсантъ». В понедельник, 10 ноября, россиянам начали приходить СМС-уведомления от операторов о том, что по прибытии из-за границы будет введен «период охлаждения». Такие сообщения разослали, в частности, «МегаФон» и «Билайн».

Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт. Ее также объяснили борьбой с использованием сим-карт при атаках беспилотников.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Интернет ограничения сим-карты Минцифры Россия

