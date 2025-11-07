«Коммерсант» узнал о плане вводить ограничение интернета после роуминга

На российских сим-картах планируют на сутки блокировать интернет и SMS после международного роуминга. Такая мера уже действует для иностранных абонентских карт. Мера предназначена для борьбы с дронами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ближайшее время абоненты российских мобильных операторов могут столкнуться с ограничением работы интернета и SMS на 24 часа после возвращения из международного роуминга или если сим-карта была неактивна свыше 72 часов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эта мера направлена в том числе на борьбу с использованием сим-карт при атаках беспилотников. Аналогичные правила уже действуют для иностранных сим-карт в России.

Российские абоненты, однако, смогут сократить длительность «периода охлаждения». Для этого они должны будут пройти верификацию через SMS с ссылкой на проверку капчей, подтверждающую, что пользователь — человек, а не бот. Техническую реализацию этой процедуры пока обсуждают с операторами.

Эксперты считают, что нововведение поможет снизить количество «бесхозных» сим-карт, которые злоумышленники могут использовать для управления БПЛА.

Проблему подозрительных сим-карт в России можно решить через контроль IMEI-номеров устройств, который прописан во втором пакете антифрод-поправок, такая мера должна повысить безопасность и удобство для легальных пользователей, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Российские власти начали ограничивать работу мобильного интернета на фоне угроз атак беспилотников. Так, массовое отключение мобильного интернета отмечали жители Москвы во время майских праздников, в Санкт-Петербурге — в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

С 1 января 2025 года в России действуют новые правила для иностранцев, касающиеся сим-карт. Теперь каждый иностранец может оформить на себя не более десяти номеров, но это не касается рабочих или служебных сим-карт.

Чтобы оформить сим-карту, необходимо пройти специальную биометрическую регистрацию, получить СНИЛС, подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.

Россияне также уже не могут оформить на свое имя больше 20 сим-карт.