Минцифры объяснило, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пассажиры поездов, следующих в Калининградскую область и убывающих с ее территории, могут столкнуться с блокировками сим-карт, однако этого можно избежать, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы, сообщает Минцифры.

«Пассажирам поездов, следующих направлением Москва — Калининград, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением Калининград — Москва, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что такие операции помогут избежать блокировок сим-карт, так как время в пути составляет не более 23 часов, что позволяет уложиться во временной интервал 72 часа.

Речь идет об интервале, установленном в рамках новых мер по борьбе с беспилотниками. Механизм начал действовать 10 ноября в тестовом режиме и работает следующим образом: россиянам будут на сутки ограничивать доступ к мобильному интернету при возвращении из международного роуминга и в случае, если их сим-карта была неактивна в течение 72 часов.

«Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга», — сообщили ранее в пресс-службе Минцифры.