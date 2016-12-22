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На взлетной полосе в Шереметьево нашли останки человека
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На взлетной полосе в Шереметьево нашли останки человека
Общество, 21:40
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На взлетной полосе в Шереметьево нашли останки человека
В пресс-службе Шереметьево сообщили, что при разгоне самолета на траектории его движения оказался человек. Для установления личности потребуется экспертиза ДНК
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На летном поле в Шереметьево обнаружены останки человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В 20:10 при разгоне самолета произошел инцидент, на траектории движения воздушного судна оказался человек, его личность устанавливается, работают оперативные службы», — сказали в пресс-службе. Ранее об обнаружении останков со ссылкой на источник в службах аэропорта сообщил «Интерфакс».

«Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях», — сказал источник агентства.

На летное поле прибыли сотрудники аэропорта, в том числе медики, полиция и служба безопасности. «По факту осмотра территории были обнаружены человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине.
Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для
проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий», — заявили в аэропорту.

В августе 2017 года мужчина погиб после падения с автомобильной эстакады в аэропорту Шереметьево. Камеры наружного наблюдения в зоне безопасности аэропорта зафиксировали мужчину, который двигался со стороны терминала Е к терминалу F пешком через автомобильную эстакаду. Он по неустановленной причине подошел к ограждению и, не удержавшись на ногах, упал вниз.

Авторы: Константин Ткаченко, Мария Кокорева.
Теги: Шереметьево , Аэропорт
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