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Россияне сообщили о тревоге из-за боев, квадроберов и развода Shaman'a

«Коммерсантъ»: главным источником тревог у россиян были бои в Курской области
По итогам третьего квартала 2024 года главным поводом для тревог стало вторжение ВСУ в Курскую область, на втором месте — замедление YouTube, на третьем — мигранты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По результатам третьего квартала 2024 года главным источником тревог для россиян являлась ситуация в Курской области — бои и эвакуация мирных жителей, следует из результатов исследования, проведенного экспертами коммуникационной компании КРОС, передает «Коммерсантъ».

Эта тема получила суммарный «индекс тревожности» в 846,5 медиаюнга. Далее перечень сформировался в таком порядке:

  • замедление YouTube — 459,9 медиаюнга;
  • мигранты — 253,3;
  • атаки БПЛА — 237,9;
  • финансовые мошенники и киберугрозы — 216,3;
  • угроза ядерной эскалации и войны с НАТО — 208,9;
  • квадроберы и фурри — 113;
  • запрет пропаганды чайлдфри — 61,1;
  • развод певца Shaman — 42,2;
  • электросамокатчики — 26,3.

Для составления «рейтинга тревожностей» эксперты выбирают самые заметные события, которые могут вызывать тревогу, их ранжируют на основании новостей в СМИ и постов в соцсетях. Затем аналитики определяют уровень распространения темы, учитывая количество журналистских материалов, потенциальную аудиторию, а также степень воспроизводства — число постов в интернете, авторов и подписчиков, уровень вовлеченности. Полученный «индекс тревожности», полагают в КРОС, показывает масштаб информационной волны. Единицу измерения индекса они назвали «медиаюнг», а отношение показателя воспроизводства к показателю распространения — «индекс приживаемости».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Опасения по поводу быстрого продвижения украинских военных и возможной новой волны мобилизации в России «утратили актуальность», констатировали аналитики КРОС.

Замедление YouTube по «индексу приживаемости» с большим отрывом обогнало не только все страхи, которые появились у россиян за последние три месяца, но и любые другие тревоги за всю историю исследований (они ведутся с 2019 года), отметили авторы доклада. В соцсетях эту тему обсуждали более чем в девять раз активнее, чем в СМИ. «Пользователи выражали тревогу, что им приходится менять привычки и искать видеоканалы, которые они смотрели раньше, на других хостингах или учиться пользоваться инструментами обхода ограничений», — пояснили аналитики.

«Шоковую реакцию в соцсетях» вызвал и развод Shaman (по «индексу приживаемости» эти опасения делят третье место с тревогой из-за запрета пропаганды чайлдфри; на втором месте — квадроберы и фурри).

«Пользователи выразили разочарование, так как он все время выступал за семейные ценности, а теперь заставил усомниться в искренности как своих позиций, так и творчества», — говорится в докладе.

Люди болезненно реагируют на любые попытки вмешательства в их частную жизнь: YouTube, квадроберы, чайлдфри, констатировала вице-президент КРОС Ксения Касьянова. «Не случайно, что в этом квартале, к примеру, в топе практически нет социально-экономических тревожностей, так как к материальным трудностям люди адаптируются», — отметила она.

В первом квартале россияне больше всего боялись диверсий и беспилотников (683,4 медиаюнга), во втором — природных катаклизмов (386,6).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
тревога КРОС Курская область Shaman YouTube квадроберы чайлдфри
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