Как, почему и зачем квадроберы стали «политтехнологическим случаем»

В «ВКонтакте» на группы квадроберов подписаны меньше 20 тыс. человек. Но за две недели квадробинг стал хедлайнером медиа и предметом общественной дискуссии федерального масштаба. Как, почему и зачем - в материале РБК

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как интерес к квадробике распространялся в рунете

В «ВКонтакте» сейчас всего 46 сообществ, посвященных квадробингу. Это сообщества и последователей движения, и их противников. На них суммарно подписаны 17 503 человека (данные на 18 октября). При этом 15 сообществ изначально были созданы по другим темам и позже были переименованы (из них 10 переименованы в сентябре и октябре).

Первое сообщество для квадроберов было создано в марте 2022 года, второе — в августе того же года. Еще пять сообществ возникли в течение 2023 года. С января по август 2024 года были созданы еще 25 профильных сообществ, а в сентябре и октябре — 14.

На сообщества, созданные в течение двух с половиной лет (до сентября этого года), сейчас подписаны 8508 человек. Однако в сообществах, которые были созданы за последние полтора месяца, подписчиков уже больше — 8995 человек.

Самое большое сообщество насчитывает всего 4881 подписчика (создано 13 сентября), еще в трех — более тысячи человек. В самом маленьком сообществе — 10 человек. С точки зрения масштабов распространения в рунете квадробинг — незначительное нишевое явление.

Первое упоминание квадроберов в русскоязычном сегменте соцсетей, по данным «Медиалогии», было в мае 2019 года. Тогда один из пользователей опубликовал в X (бывший Twitter) сообщение о набирающей популярность на Западе «квадробике» — неофициальном виде спорта, в котором люди имитируют движения животных. Сообщения с хештегом «квадробика» стали появляться в 2020 году в TikTok: они также относились именно к спорту, а не к субкультуре.

Публикации на эту тему в средствах массовой информации появились позже. Впервые о «квадробинге» (опять же в контексте спорта) написал журнал Maxim в сентябре 2022 года. Несколько недель спустя материал, полностью посвященный этому виду досуга, был опубликован на портале «Настроение».

Всего в российских СМИ за период с 1 января по 15 октября 2024 года насчитывается 17,9 тыс. упоминаний «квадроберов», в русскоязычном сегменте соцсетей — 1,92 млн.

Массовыми эти упоминания стали только осенью 2024 года, следует из данных «Медиалогии».

По данным компании Brand Analytics, подготовленным по запросу РБК, за последний календарный год — с 1 октября 2023 года по 16 октября 2024 года — в русскоязычном сегменте соцсетей было опубликовано более 1,18 млн сообщений с упоминанием квадроберов. Суммарно они вызвали более 39 млн реакций.

На протяжении всего исследуемого периода частота упоминания квадроберов в соцсетях, по данным Brand Analytics, не превышала 10 тыс. в сутки и в среднем составляла 3,5-4 тыс. Всплеск упоминаемости этого явления произошел в сентябре 2024 года: уже в начале месяца в некоторые дни система зафиксировала почти 20 тыс. упоминаний, а средний показатель за сентябрь составил 11 тыс. В октябре в некоторые дни количество упоминаний превышало 40 тыс., а средний показатель за первые две недели месяца составил почти 30 тыс. в день.

«Не было бы хейта, не было бы и всего остального»

Рост в сентябре связан с инцидентом на концерте певицы Mia Boyko. 31 августа она пела в Надыме на дне города. Во время концерта на сцену вывели девочку, сказав, что она потеряла родителей. У девочке на голове была маска кошки.

«Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?», — спросила певица девочку.

Узнав, что ребенок считает себя квадробером, она сказала, что считала существование квадроберов сказкой, но оказалось, «что это существует». Произошедшее на концерте Mia Boyko попало в новости. Мама девочки подала заявление в полицию. После этого инцидента тема квадробинга взлетела в новостных агрегаторах.

«На том концерте несколько детей выводили на сцену под предлогом, что они якобы потерялись. На самом деле это делали сами родители, чтобы ребенок постоял на сцене. Это вызывало раздражение, но слова Мии были вполне корректны, что видно на полной видеозаписи. Всем этим просто воспользовались Клава Кока, (Егор) Крид, (Ксения) Собчак, телеграм-каналы. Начался целенаправленный хейт со стороны конкурентов не только в ее адрес, но и в адрес ее позиции. Она поет патриотические песни, она популярна (30 сентября Mia Boyko выступала совместно с сводным детским хором ДНР и ЛНР на концерте-митинге «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» — ред.). Надо было выходить из этой ситуации. Если бы не было этого хейта, не было бы и всего остального вокруг квадробинга», — сказал РБК pr-менеджер, знакомый с Mia Boyko.

Скандал в Надыме не был срежиссирован, ситуация возникла стихийно, но к ней быстро подключились разные группы, которые использовали это в своих целях, рассказал РБК один из московских политтехнологов, разрабатывавший тему квадроберов. «История родилась естественным путем и качнула разные центры интересов, — объясняет он. — Во-первых, сама тема — представьте себе ребенка в ошейнике и на поводке — никого не оставляет равнодушным. Во-вторых, она сочетается с идеологией защиты традиционных ценностей, потому что западные специалисты действительно хорошо и не всегда очевидно умеют транслировать пропаганду через субкультуры. Можно ли это делать через квадробинг? Да, как и посредством любой другой субкультуры. При этом, все понимают, что сами дети с ушками и хвостами не представляют никакой угрозы. В-третьих, эмоциональная общественная дискуссия на подобную тему — это всегда хорошо, возникает эффект переключения внимания и смены картинки».

Собеседник РБК назвал историю с квадробингом «удачным политтехнологическим случаем»: широкая общественная дискуссия «на беспроигрышную тему» не была намеренно инспирирована, но возникшее обсуждение было быстро и удачно использовано.

Квадробинг начали обсуждать в Госдуме и Совфеде. Сенатор Наталия Косихина предложила его запретить. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, в котором попросил ее посодействовать запрету и установлению ответственности для родителей, поощряющих детей-квадроберов. Это произошло после того, как в интернете появилось видео, на котором женщина в Омске выгуливала на поводке сына, изображавшего собаку. В начале октября депутат Яна Лантратова сообщила, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». При этом она отмечала, что отвечать за это должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл квадробику проводимым Западом проектом «Расчеловечивание».

Что такое квадробика и как она появилась в России

Квадробика начала развиваться в США как фитнес-тренировки Animal Flow. Ее создатель Майкл Фитч утверждал, что это «система тренировок на четырех конечностях, предназначенная для того, чтобы улучшить технику исполнения движений, устойчивость и функциональность человека-животного». На сайте Animal Flow говорится, что система была разработана для того, чтобы повысить гибкость, координацию, подвижность, силу человека. Сейчас на YouTube можно найти руководства по квадробике, в том числе по походке животных и прыжкам.

Одним из самых известных квадроберов стал японец Кеничи Ито, в 2015-м он поставил рекорд, пробежав стометровку на четырех конечностях за 15,71 сек. Технику бега он взял у мартышек-гусаров.

Ито рассказал РБК, что знает о широком обсуждении темы квадробики в России. «Квадробика — это весело, это помогает детям получать достаточно упражнений и стимулирует их творческие способности. Но мы также понимаем, что это может создавать проблемы для общества, поскольку дети слишком увлекаются и начинают кусать других», — сказал он РБК.

В России квадроберы объединяются в сообществах в соцсетях и вокруг блогеров, которые выкладывают видео на платформах TikTok и Likee. Они делятся видеоинструкциями по прыжкам, способами сделать маски или ищут друзей. В постах для обозначения квадробинга используется аббревиатура «квд».

Как рассказали РБК квадроберы, чаще всего они покупают маски, перчатки-лапы и хвосты на маркетплейсах.

Одновременно с распространением в России увлечения квадробикой в интернете начали появляться соответствующие товары. На Wildberries по запросу «квадробер» сейчас можно найти около 1,5 тыс. товаров. Первая продажа товара, в описании которого фигурировало слово «квадробинг», на Wildberries состоялась 2 января 2022 года, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Это была карнавальная маска. До 2024 года спрос на такие товары был точечным, но сейчас приобрел массовый характер, констатируют в компании. Так, за три квартала 2024 года в России купили на 4800% больше таких товаров в штуках и на 4700% по общей сумме продаж. В Москве рост чуть ниже — 4200% и 4400% соответственно. «Абсолютный рекорд продаж пришелся на май 2024 года, после этого и до текущего момента спрос остается на стабильно высоком уровне. При этом уже прослеживается тенденция к постепенному охлаждению интереса к этой категории товаров», — добавили в пресс-службе.

Некоторые приобретают только заготовки для масок, а затем самостоятельно раскрашивают их и дополняют искусственным мехом, или сами делают маску из папье-маше. «Лапы» можно сделать из старых перчаток.

В теплое время года квадроберы встречаются на «сходках» — собраниях, например, в парках. Гуляют, снимают видео и тренируются. «Есть люди, которые ведут Likee- или TikTok-аккаунты. Они выкладывают видео о назначенной сходке в каком то месте и подписчики, знакомые, друзья приходят, чтобы встретиться с любимым автором», — рассказывает квадробер Даша. В таких встречах могут участвовать от пяти до 40 человек, в зависимости от популярности автора, говорит она.

«Боюсь выходить на улицу, вдруг побьют»

«Дегенераты», «в зоопарк», «надо в одну кучу собрать и в психушку закрытого типа положить» — такие комментарии сейчас оставляют пользователи соцсетей под постами о квадроберах. Там же появляются группы для людей, которые выступают против квадроберов. В описании одной из них говорится, что ее участники «собирают армию» против квадробики.

«Бывали случаи, когда подростки ломали маски, избивали квадробера и просто издевались над ним. Лично я сталкивалась много раз — меня оскорбляли, снимали на видео, кидали камни и петарды», — рассказывает квадробер Даша.

«Я боюсь выходить на улицу как квадробер, вдруг побьют», — признается еще одна собеседница РБК Вера.

Как рассказал квадробер Алексей, в социальных сетях по теме квадробинга «постоянно льется один негатив»: «Это ни для кого не секрет, всем одно и тоже пишут, типа расстрелять, на кол посадить, убить, найти и расправиться, про мать что-то плохое пишут и тому подобное, всякие оскорбления».

«Пишет мужчина, оскорбляет мою дочь в комментариях под ее видео. Желает ей сдохнуть. Пишет женщина, желает ей гнить в психушке. Как они до этого дошли?», — задается вопросом мама девочки, увлекающейся квадробиногом. Она поддерживает дочь: вместе снимают и монтируют видео, создали сообщество в одной из соцсетей, чтобы дочь могла найти друзей по увлечениям, но столкнулись с агрессией. Она связывает это с тем масштабом, который приобрела история с квадробингом в начале осени.

«Дочь просто попросила купить ей маску. И я подумала — легко, никаких проблем. Я и не думала, что детское хобби обернется скандалом в масштабах страны», — сетует она.

Почему дискуссия о квадроберах получила такое развитие

Дискуссия о вреде и пользе квадробики удобна, считает председатель совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М» Игорь Писарский. «Это понятная тема, она близка практически всем, потому что ключевое слово «дети». Кроме того, она не требует каких-либо специальных знаний для обсуждения, что хорошо, что плохо. Ты включаешься в дискуссию, и тебе никто не скажет: «А ты кто такой, что ты в этом вообще понимаешь?». В детях и в их поведении понимают все», — поясняет он. Удобной ее также делает и наличие «понятных полярных мнений», добавляет Писарский.

«Я не уверен, что она [дискуссия] поощряется кем-то из условных кремлевских башен, но она точно ими не тормозится», — считает эксперт. По его словам, всегда необходимы темы, которые «не представляют угрозы и увлекают». «Если они несут еще какую-то социальную нагрузку и их обсуждение способно сделать общество, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже, то почему бы и нет? Да пусть обсуждают, слава богу», — говорит Писарский.

Генеральный директор коммуникационного агентства АГТ Игорь Лащевский напоминает, что проявления нетипичного поведения подростков в школах, на улицах и в социальных сетях давно и активно присутствуют в повестке социальных сетей и СМИ. «Тема квадробинга не является однозначно осуждаемой в отношении самого ребенка, так как относится к детям в возрасте от 10 до 14 лет, когда ответственность за их поведение несут их родители. Ролики с детьми у родственников на поводках сформулировали запрос к власти, насколько это явление вообще социально приемлемо и законно», — говорит эксперт.

Он считает, что «тема явно привнесена извне, как в свое время ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России)». «Сейчас она активно обсуждается, в том числе лидерами мнений и политиками, и с появлением каждого нового ролика или после каждого нового заявления она заходит на новый виток обсуждения, — рассуждает Лащевский. — Хотя она изначально требовала более решительных действий без привлечения к ней широкого внимания».

Одним из негативных эффектов возникшей дискуссии гендиректор АГТ называет поляризацию квадроберов. «Для большинства подростков это будет нейтральным поводом для дискуссий. Но кто-то начнет искать способы приобщиться к этой субкультуре, считая ее способом альтернативной формы социализации в кругу единомышленников, тогда как кто-то найдет единомышленников среди сторонников агрессивной нетерпимости к квадроберам», — поясняет он.

Отвечая на вопрос о том, как в теории можно было бы свернуть дискуссию такого масштаба, Лащевский говорит, что достаточно будет один раз сформулировать, что в проявлениях этой субкультуры является допустимой обществом нормой, а что неприемлемо. «Отвергать сам факт ее существования или увязывать с запрещенными течениями уже сложно. Необходимо отрегулировать, но избегая хайпа, промежуточных спекуляций и искусственных оживленных дискуссий», — поясняет он.

«Кроме того, нужно однозначно запретить пропаганду этой субкультуры в обществе, особенно среди детей и молодежи, а также можно дать альтернативную повестку символам квадробинга, переведя ее в область молодежного спорта на открытом воздухе, ухода за бездомными питомцами и иные смежные с символами субкультуры позитивными социальными явлениями, доступными для детей и подростков», — добавляет Лащевский.

Запрет и подростки в подполье

Жесткий запрет — не самый эффективный способ регуляции поведения, его лучше применять в последнюю очередь, когда были исчерпаны все другие способы, считает руководитель регионального отделения межрегиональной общественной организации Евразийская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Роман Чудинов.

«Главный риск жесткого запрета — формирование протестного поведения и уход в подполье, что снижает возможность взаимодействия с такими подростками», — поясняет он. Эффективнее воздействовать на таких детей можно с помощью формирования более привлекательных альтернатив, полагает психолог, добавляя, что здесь можно работать с лидерами мнений, которые бы предлагали конструктивные и развивающие ценности в интересной для подростков форме.

Прежде чем что-то запрещать, необходимо понять, почему дети начинают этим заниматься, считает детский и подростковый психолог, кандидат психологических наук Ольга Архипова. Если говорить про увлечение подростков субкультурами, то причины могут быть разными. «Это возраст, когда дети хотят самоутвердиться, им важно примкнуть к какой-то значимой группе, сообществу, где их будут принимать такими, какие они есть, где у них будут свои собственные правила внутри <…>. Находясь в этой субкультуре, рядом с такими же детьми, они чувствуют себя уверенней. Кто-то находит новых друзей. Кто-то привлекает к себе таким образом внимание, потому что у них есть какие-то трудности и проблемы, с которыми дети не могут справиться самостоятельно», — объясняет психолог.

По ее мнению, нельзя сказать, что увлечение квадробингом свидетельствует об отклонениях в психическом развитии. «Но то, что это однозначно ведёт к деградации, а не к развитию подростков, могу сказать уверенно. Особенно, если этим увлекаются чересчур серьезно, то есть, когда дети начинают бросаться на прохожих, и грань между реальным и дозволенным стирается», — подчеркивает Архипова.

Роман Чудинов в свою очередь предостерегает от формирования однозначных заключений и прогнозов только на основании поведения детей-квадроберов. Здесь требуется профессиональная диагностика, уверен он. «Но имитирование поведения животных, особенно если ребенок не обозначает это как игру, слишком серьезно к этому относится, требует пристального внимания», — в то же время говорит эксперт.

Психолог, кандидат психологических наук Татьяна Яничева считает, что детей, увлекающихся квадробингом не так много, как представляется. «Я, будучи практикующим психологом, пока еще не слышала ни одного обращения от родителей с проблемой того, что ребенок увлекся квадробингом. <…> Видимо, где-то это действительно есть, но это никак не принимает массовый характер», — говорит она.

Яничева напоминает, что детский протест против взрослого мира и противопоставление себя общепринятым нормам и правилам — это естественная стадия развития. При этом стоит помнить, что увлечение квадробингом действительно может свидетельствовать о каких-то внутренних сложностях ребенка, быть одним из их проявлений.

Она также отмечает, что, если ребенок увлекается квадробингом в разумных пределах, но при этом подвергается буллингу в школе и интернете, это может нанести ему психологическую травму.