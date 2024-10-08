В Rutube подтвердили проблемы с перемещением контента из YouTube

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе этого года, «VK Видео» — еще в прошлом году. О том, что российские видеоплатформы столкнулись с проблемами при переносе контента, ранее сегодня сообщил «Коммерсантъ»

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Пользователи российского видеохостинга Rutube испытывают трудности с переносом контента с американского YouTube, сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, сообщили РБК в пресс-службе Rutube.

О том, что российские видеоплатформы Rutube и «VK Видео» столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube, ранее сегодня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов», — сообщили в Rutube. В компании заверили, что делают все возможное для решения проблемы. «В итоге блогеры продолжают успешно использовать нашу функцию переноса контента с YouTube, просто иногда это занимает немного больше времени», — заключили там.

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе этого года, «VK Видео» — еще в прошлом году. Ее активно используют российские пользователи, отметила в разговоре с «Коммерсантом» глава маркетингового агентства JAMI LUP Юлия Долгова. Вместе с тем, по словам Долговой, блогеры стараются сохранить аудиторию и «наработанный годами контент» на YouTube.

YouTube вряд ли целенаправленно ограничивает только российские сервисы, говорил источник газеты в одном из сервисов загрузки видео. Скорее, он стал активнее бороться со скрейпингом (автоматизированным сбором информации) видео в целом, так как сторонние компании могут заниматься им для обучения нейросетей», — отмечает собеседник газеты. В компании Google, которой принадлежит YouTube, не ответили на запрос газеты.