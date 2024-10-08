В Rutube подтвердили проблемы с перемещением контента из YouTube
Пользователи российского видеохостинга Rutube испытывают трудности с переносом контента с американского YouTube, сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, сообщили РБК в пресс-службе Rutube.
О том, что российские видеоплатформы Rutube и «VK Видео» столкнулись с проблемами при переносе контента с YouTube, ранее сегодня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов», — сообщили в Rutube. В компании заверили, что делают все возможное для решения проблемы. «В итоге блогеры продолжают успешно использовать нашу функцию переноса контента с YouTube, просто иногда это занимает немного больше времени», — заключили там.
Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе этого года, «VK Видео» — еще в прошлом году. Ее активно используют российские пользователи, отметила в разговоре с «Коммерсантом» глава маркетингового агентства JAMI LUP Юлия Долгова. Вместе с тем, по словам Долговой, блогеры стараются сохранить аудиторию и «наработанный годами контент» на YouTube.
YouTube вряд ли целенаправленно ограничивает только российские сервисы, говорил источник газеты в одном из сервисов загрузки видео. Скорее, он стал активнее бороться со скрейпингом (автоматизированным сбором информации) видео в целом, так как сторонние компании могут заниматься им для обучения нейросетей», — отмечает собеседник газеты. В компании Google, которой принадлежит YouTube, не ответили на запрос газеты.
С августа пользователи в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве либо о полной потере доступа к платформе. В РКН связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи (это позволяет загружать популярный у пользователей контент не с зарубежных, а с местных серверов, что делает загрузку более быстрой). Одновременно в ведомстве указывали на рост блокировок российских каналов на YouTube: СМИ, журналистов, общественных деятелей, музыкантов.
Роскомнадзор направлял руководству Google требование о разблокировке, но ответа не получил. В самой Google заявляли, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.
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