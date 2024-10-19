 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Основатель квадробики из Японии прокомментировал скандалы в России

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Квадробика обеспечивает детям достаточное количество упражнений и стимулирует творческие способности, считает основатель техники бега на четвереньках Кеничи Ито. В разговоре с РБК он назвал плюсы и риски квадробики для общества
Кеничи Ито
Кеничи Ито (Фото: Yuya Shino / Reuters)

Один из первых людей, которые начали практиковать занятие спортом в технике животных (позже направление стали называть квадробикой), японец Кеничи Ито рассказал РБК, что знает о широком обсуждении темы квадроберов в России.

«Квадробика — это веселое направление, которое помогает детям получать достаточно упражнений и стимулирует их творческие способности. Но мы также понимаем, что это может создавать проблемы для общества, поскольку дети слишком увлекаются и начинают кусать других», — говорит Ито.

Как, почему и зачем квадроберы стали «политтехнологическим случаем»
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

По его мнению, ходьба на четвереньках оттачивает чувство равновесия, она полезна для плечевых и тазобедренных суставов, препятствует развитию заболеваний спины. «Говорят, что для ходьбы на четырех ногах требуется в четыре раза больше физической силы, чем для ходьбы на двух ногах, поэтому, хотя это тяжелая нагрузка, она эффективна. Прежде всего, люди, передвигающиеся на четырех конечностях, не страдают от болей в спине и скованности в плечах, которые являются хроническими заболеваниями тех, кто передвигается на двух ногах», — считает он.

В Японии издавна существует обычай носить маски животных, танцевать и играть на фестивалях (особенно известен фестиваль Fox Night Festival). По словам представителя квадробинга, многие начальные школы Японии ввели в качестве одного из вступительных экзаменов «медвежью ходьбу» — технику ходьбы на четвереньках. Это упражнение, которое задействует мышцы живота и спины, улучшает осанку и закладывает основу для занятий легкой атлетикой, подчеркнул спортсмен. Его также вводят как обязательный предмет.

«В Японии люди, в особенности молодые, после пандемии COVID-19 все чаще стремятся находиться среди природы, и в результате, вполне возможно, что возвращение к природе будет связано с квадробикой», — допустил Ито.

Кеничи Ито — 42-летний спортсмен из Токио. Он изобрел технику бега на четвереньках в 2003 году, а в 2008 году установил свой первый мировой рекорд на дистанции 100 м. (18,58 сек). После этого он регулярно улучшал свое время, пока его рекорд не побил другой японец, Кацуми Тамакоши. В 2015 году Ито вернул себе звание самого быстрого бегуна на четырех конечностях в мире, пробежав стометровку за 15,71 сек. Этот рекорд пока не побит.

Технику бега Ито взял у мартышек-гусар — он наблюдал за ними в зоопарке, а также смотрел множество видео. В 2012 году он рассказывал, что в детстве его часто дразнили и называли обезьяной. «Но меня это не особо беспокоило, потому что они мне очень нравились и где-то внутри я хотел перенять одну из их черт. Когда я увидел обезьяну, которая могла быстро бегать, я понял, что нашел то, что нужно, — и с этого момента каждый день тренировался бегать, как обезьяна», — вспоминал он.

Вяльбе призвала Госдуму запретить квадробинг
Спорт
Елена Вяльбе

Кеничи Ито считается одним из родоначальников квадробики — направления, в рамках которого люди, в основном дети, носят маски и хвосты животных, передвигаются как животные и имитируют их звуки. В России квадробика широко обсуждается с начала сентября. Толчок к обсуждению дал скандал с певицей Mia Boyko, которая во время концерта неодобрительно высказалась о квадробике, после того как на сцену вышла девочка в маске кошки.

В Госдуме и Совете Федерации обсуждается возможность запрета квадробики на законодательном уровне. Там, например, предложили привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, поощряющих увлечение своих детей квадробикой, а также начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
квадроберы Япония
Материалы по теме
Онищенко предложил изучить квадробинг
Общество
Песков заявил об отсутствии интереса в Кремле к теме квадроберов
Общество
Захарова назвала историю про Иванушку и копытце сказкой про квадроберов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Российского фигуриста отстранили в США из-за неподобающего поведенияСпорт, 10:31
«Страна» сообщила о поджоге автобуса для отправки в ВСУ в Кривом РогеОбщество, 10:29
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в КейсарииПолитика, 10:27
В МИДе назвали последствия вступления Украины в НАТОПолитика, 10:24
Число погибших при взрыве газа Тамбовской области выросло до трехОбщество, 10:10
Россиянин Наместников набрал рекордные четыре очка в матче НХЛСпорт, 10:09
В Тюмени загорелся реабилитационный центрОбщество, 10:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мало кто знает, что налог на вклады можно снизить. Инструкция от экспертаИнвестиции, 10:00
«Газпром-Медиа» освободит половину офиса рядом с Домом правительстваТехнологии и медиа, 10:00
Кино на выходные: Брендан Фрейзер гонится за уголовниками в «Братьях»Life, 10:00
МЧС показало кадры с места взрыва газа в Тамбовской областиОбщество, 09:55
Основатель квадробики из Японии прокомментировал скандалы в РоссииОбщество, 09:54
Кремль назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на УкраинеПолитика, 09:54
FT узнала о готовности США выделить Украине кредит в $20 млрдПолитика, 09:47