Основатель квадробики из Японии прокомментировал скандалы в России

Квадробика обеспечивает детям достаточное количество упражнений и стимулирует творческие способности, считает основатель техники бега на четвереньках Кеничи Ито. В разговоре с РБК он назвал плюсы и риски квадробики для общества

Кеничи Ито (Фото: Yuya Shino / Reuters)

Один из первых людей, которые начали практиковать занятие спортом в технике животных (позже направление стали называть квадробикой), японец Кеничи Ито рассказал РБК, что знает о широком обсуждении темы квадроберов в России.

«Квадробика — это веселое направление, которое помогает детям получать достаточно упражнений и стимулирует их творческие способности. Но мы также понимаем, что это может создавать проблемы для общества, поскольку дети слишком увлекаются и начинают кусать других», — говорит Ито.

По его мнению, ходьба на четвереньках оттачивает чувство равновесия, она полезна для плечевых и тазобедренных суставов, препятствует развитию заболеваний спины. «Говорят, что для ходьбы на четырех ногах требуется в четыре раза больше физической силы, чем для ходьбы на двух ногах, поэтому, хотя это тяжелая нагрузка, она эффективна. Прежде всего, люди, передвигающиеся на четырех конечностях, не страдают от болей в спине и скованности в плечах, которые являются хроническими заболеваниями тех, кто передвигается на двух ногах», — считает он.

В Японии издавна существует обычай носить маски животных, танцевать и играть на фестивалях (особенно известен фестиваль Fox Night Festival). По словам представителя квадробинга, многие начальные школы Японии ввели в качестве одного из вступительных экзаменов «медвежью ходьбу» — технику ходьбы на четвереньках. Это упражнение, которое задействует мышцы живота и спины, улучшает осанку и закладывает основу для занятий легкой атлетикой, подчеркнул спортсмен. Его также вводят как обязательный предмет.

«В Японии люди, в особенности молодые, после пандемии COVID-19 все чаще стремятся находиться среди природы, и в результате, вполне возможно, что возвращение к природе будет связано с квадробикой», — допустил Ито.

Кеничи Ито — 42-летний спортсмен из Токио. Он изобрел технику бега на четвереньках в 2003 году, а в 2008 году установил свой первый мировой рекорд на дистанции 100 м. (18,58 сек). После этого он регулярно улучшал свое время, пока его рекорд не побил другой японец, Кацуми Тамакоши. В 2015 году Ито вернул себе звание самого быстрого бегуна на четырех конечностях в мире, пробежав стометровку за 15,71 сек. Этот рекорд пока не побит.

Технику бега Ито взял у мартышек-гусар — он наблюдал за ними в зоопарке, а также смотрел множество видео. В 2012 году он рассказывал, что в детстве его часто дразнили и называли обезьяной. «Но меня это не особо беспокоило, потому что они мне очень нравились и где-то внутри я хотел перенять одну из их черт. Когда я увидел обезьяну, которая могла быстро бегать, я понял, что нашел то, что нужно, — и с этого момента каждый день тренировался бегать, как обезьяна», — вспоминал он.

Кеничи Ито считается одним из родоначальников квадробики — направления, в рамках которого люди, в основном дети, носят маски и хвосты животных, передвигаются как животные и имитируют их звуки. В России квадробика широко обсуждается с начала сентября. Толчок к обсуждению дал скандал с певицей Mia Boyko, которая во время концерта неодобрительно высказалась о квадробике, после того как на сцену вышла девочка в маске кошки.

В Госдуме и Совете Федерации обсуждается возможность запрета квадробики на законодательном уровне. Там, например, предложили привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, поощряющих увлечение своих детей квадробикой, а также начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».