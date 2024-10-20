Губернатор сравнил чайлдфри с сатанизмом и нашел национальную идею России

Губернатор Курганской области отметил, что Бог «ничего не перепутал», создавая мужчину мужчиной, а женщину женщиной. Он призвал «рожать как можно больше детей»

Вадим Шумков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Сторонники движения «чайлдфри» являются сатанистами, идущими против Божиего замысла, написал в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Свой пост он опубликовал в честь Дня отца. Он пишет, что в информационной повестке давно «искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый «чайлдфри» и т.д.».

По мнению губернатора, создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, «при этом ничего не перепутав», изначально было в Божием замысле. «Потому любая попытка «покачать» эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом», — подчеркнул Шумков и поставил хештег «обыкновенный сатанизм».

Также глава региона указал, что национальную идею России, «поисками которой занимаются множество больших умов», можно свести к паре фраз: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами».

Законопроекты о запрете «пропаганды чайлдфри» были внесены группой депутатов и сенаторов в сентябре. 17 октября Госдума приняла их в первом чтении. За проголосовали 388 депутатов, против и воздержавшихся не было. Дата следующего рассмотрения законопроекта пока не назначена. Срок представления поправок ко второму чтению, как правило, не превышает 15 дней.

Один из законопроектов предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Так, за «пропаганду чайлдфри» гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. руб., а должностным лицам — до 200 тыс. руб., юридическим лицам — до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший одним из авторов инициативы, отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что документ не навязывает женщинам в России деторождение.