 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Губернатор сравнил чайлдфри с сатанизмом и нашел национальную идею России

Губернатор Шумков сравнил сторонников чайлдфри с сатанистами
Губернатор Курганской области отметил, что Бог «ничего не перепутал», создавая мужчину мужчиной, а женщину женщиной. Он призвал «рожать как можно больше детей»
Вадим Шумков
Вадим Шумков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Сторонники движения «чайлдфри» являются сатанистами, идущими против Божиего замысла, написал в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Свой пост он опубликовал в честь Дня отца. Он пишет, что в информационной повестке давно «искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый «чайлдфри» и т.д.».

По мнению губернатора, создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, «при этом ничего не перепутав», изначально было в Божием замысле. «Потому любая попытка «покачать» эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом», — подчеркнул Шумков и поставил хештег «обыкновенный сатанизм».

Также глава региона указал, что национальную идею России, «поисками которой занимаются множество больших умов», можно свести к паре фраз: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами».

Дума после обсуждения европейских писсуаров запретила пропаганду чайлдфри
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Законопроекты о запрете «пропаганды чайлдфри» были внесены группой депутатов и сенаторов в сентябре. 17 октября Госдума приняла их в первом чтении. За проголосовали 388 депутатов, против и воздержавшихся не было. Дата следующего рассмотрения законопроекта пока не назначена. Срок представления поправок ко второму чтению, как правило, не превышает 15 дней.

Один из законопроектов предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Так, за «пропаганду чайлдфри» гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. руб., а должностным лицам — до 200 тыс. руб., юридическим лицам — до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший одним из авторов инициативы, отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что документ не навязывает женщинам в России деторождение.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вадим Шумков Курганская область чайлдфри сатанизм Дети
Материалы по теме
В РПЦ попросили не забывать о монахах при запрете пропаганды чайлдфри
Общество
Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождение
Общество
Дума после обсуждения европейских писсуаров запретила пропаганду чайлдфри
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Касаткина победила Мирру Андрееву в финале крупного турнира в КитаеСпорт, 14:05
В Вильнюсе подожгли здание Минобороны ЛитвыОбщество, 13:49
Губернатор сравнил чайлдфри с сатанизмом и нашел национальную идею РоссииОбщество, 13:41
Овечкин забил впервые в сезоне и сократил отрыв от Гретцки до 40 шайбСпорт, 13:21
Правительство выделит ₽6,8 млрд на льготные кредиты в сельской местностиЭкономика, 13:17
Минобороны отчиталось об уничтожении цехов БПЛА в двух областях УкраиныПолитика, 13:07
Дегтярев рассказал, с чего начнет борьбу с поборами в детском спортеСпорт, 12:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Залужный на примере огорода допустил уступку России территорийПолитика, 12:46
Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мираСпорт, 12:27
Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожарОбщество, 12:15
Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в деньПолитика, 12:12
В Турции похоронили погибшую россиянку КараджуОбщество, 12:01
В Орловской области объявили ракетную опасностьПолитика, 11:57
Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагентаПолитика, 11:44