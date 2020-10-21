В «Векторе» объявили о разработке единой вакцины от гриппа и COVID-19

Исследования показали, что одновременное заболевание сезонным гриппом и коронавирусом значительно усиливает тяжесть гриппа и повышает вероятность летального исхода, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора занимаются разработкой объединенной вакцины против гриппа и COVID-19. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов на специальной сессии в рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа», — сказал Максютов.

По словам главы центра, в «Векторе» провели комплексное исследование ко-инфицирования сезонным вирусом гриппа и коронавирусом. «Оно показало, что одновременное заболевание гриппом и COVID-19 значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа», — сообщил он. «Актуальность данных исследований имеет не только теоретическую доказательную базу, но и практическую», — добавил Максютов.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую, получившую название «Спутник V», разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она сможет защитить человека от коронавируса на срок около двух лет, говорил глава центра Александр Гинцбург.