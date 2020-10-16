ВОЗ пообещала сделать выводы о вакцине «Вектора» после трех фаз испытаний

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет выработать свою позицию по поводу эффективности российской вакцины, разработанной центром «Вектор», только после того, как у нее будут результаты трех фаз клинических испытаний. Об этом сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в ходе брифинга.

«Мы сможем сформировать мнение или позицию по вакцине, когда увидим результаты трех фаз клинических испытаний», — сказала Сваминатан.

При этом, по ее словам, ВОЗ находится в прямом контакте со специалистами «Вектора». «У нас очень хороший диалог», — сказала Сваминатан.

О регистрации в России второй вакцины от COVID-19 президент России Владимир Путин объявил 14 октября. Как и первый препарат — «Спутник-V» — «ЭпиВакКорону» зарегистрировали после двух фаз испытаний. Вакцине предстоит пройти третий, пострегистрационный этап испытаний.