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В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, объявляя о новых ограничениях, предупредил, что «ситуация продолжает быть сложной» и региональная система здравоохранения находится под «очень серьезной нагрузкой»
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

С 21 октября в Подмосковье вводятся дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее постановление губернатор Андрей Воробьев подписал 19 октября.

Ранее власти уже запретили с 17 октября проведение развлекательных мероприятий в барах, кафе и ресторанах с полуночи до 8 утра. Новые ограничительные меры будут действовать до 7 ноября.

Что запретили в Подмосковье:

  • В торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м, а также в организациях общественного питания ввели обязательное измерение температуры у посетителей. При повышенной температуре допуск в помещения запрещен.
  • В регионе запрещено проведение физкультурных, спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, на которых присутствуют посетители или зрители. Проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей разрешено.
  • Власти запретили посещение гражданами помещений музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов. При этом прогулки по их территории на открытом воздухе разрешены.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На сайте регионального правительства власти также напомнили об уже введенных профилактических мерах, в том числе об обязательном температурном контроле школьников по утрам. В регионе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественном транспорте, заведениях общепита, а также в организациях, предоставляющих услуги в сфере торговли. По словам Воробьева, власти будут следить за измерением температуры у посетителей ресторанов, баров и торговых центров.

Глава региона также пообещал, что правительство рассмотрит введение рекомендаций по ограничению свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий.

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Губернатор объяснил введение новых ограничений с ростом количества заболевших в регионе. «Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал тогда губернатор.

Власти Подмосковья назвали срок действия новых ограничений из-за COVID-19
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости


В Московской области на территории строительного общежития, принадлежащего Crocus Group, откроют госпиталь для больных коронавирусом на 900 коек. Воробьев 12 октября заявил, что к 1 ноября число коек для пациентов с COVID-19 планируется увеличить до 15 тыс.

С 8 октября в Московской области регистрируют ежедневно более 400 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 20 октября, в Подмосковье с начала эпидемии выявили 81 377  случаев коронавируса (второе место по России после Москвы), от болезни умерли 1490 человек.

Автор
Владислав Гордеев
Московская область карантин ограничения
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