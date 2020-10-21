В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса

На сайте регионального правительства власти также напомнили об уже введенных профилактических мерах, в том числе об обязательном температурном контроле школьников по утрам. В регионе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественном транспорте, заведениях общепита, а также в организациях, предоставляющих услуги в сфере торговли. По словам Воробьева, власти будут следить за измерением температуры у посетителей ресторанов, баров и торговых центров.

Глава региона также пообещал, что правительство рассмотрит введение рекомендаций по ограничению свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий.

Губернатор объяснил введение новых ограничений с ростом количества заболевших в регионе. «Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал тогда губернатор.

В Московской области на территории строительного общежития, принадлежащего Crocus Group, откроют госпиталь для больных коронавирусом на 900 коек. Воробьев 12 октября заявил , что к 1 ноября число коек для пациентов с COVID-19 планируется увеличить до 15 тыс.

С 8 октября в Московской области регистрируют ежедневно более 400 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 20 октября, в Подмосковье с начала эпидемии выявили 81 377 случаев коронавируса (второе место по России после Москвы), от болезни умерли 1490 человек.