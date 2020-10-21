В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса
С 21 октября в Подмосковье вводятся дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее постановление губернатор Андрей Воробьев подписал 19 октября.
Ранее власти уже запретили с 17 октября проведение развлекательных мероприятий в барах, кафе и ресторанах с полуночи до 8 утра. Новые ограничительные меры будут действовать до 7 ноября.
Что запретили в Подмосковье:
- В торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м, а также в организациях общественного питания ввели обязательное измерение температуры у посетителей. При повышенной температуре допуск в помещения запрещен.
- В регионе запрещено проведение физкультурных, спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, на которых присутствуют посетители или зрители. Проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов без участия зрителей разрешено.
- Власти запретили посещение гражданами помещений музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов. При этом прогулки по их территории на открытом воздухе разрешены.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом