Власти Подмосковья усилят контроль за температурой посетителей ресторанов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Московской области будут следить за измерением температуры у посетителей ресторанов, баров и торговых центров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В ресторанах, барах, торговых центрах обязательно нужно измерять температуру всем, кто приходит. Будем это контролировать», — написал он, добавив, что власти усилят и контроль за соблюдением масочного режима в регионе.

Согласно постановлению губернатора от 19 октября, людей с повышенной температурой не будут пускать в общественные места. Ранее Воробьев сообщил, что новые ограничения, которые предполагают запрет на проведение массовых спортивных мероприятий, а также временное закрытие музеев и выставок, будут действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября.

Как объяснял губернатор региона, эти ограничения затронули только те области, которые не влияют на экономику и на доходы людей. Кроме того, он призвал ограничить празднование свадеб и юбилеев. По словам Воробьева, такие мероприятия «очень часто заканчивается не очень хорошо».