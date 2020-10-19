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Власти Подмосковья усилят контроль за температурой посетителей ресторанов

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Московской области будут следить за измерением температуры у посетителей ресторанов, баров и торговых центров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В ресторанах, барах, торговых центрах обязательно нужно измерять температуру всем, кто приходит. Будем это контролировать», — написал он, добавив, что власти усилят и контроль за соблюдением масочного режима в регионе.

Согласно постановлению губернатора от 19 октября, людей с повышенной температурой не будут пускать в общественные места. Ранее Воробьев сообщил, что новые ограничения, которые предполагают запрет на проведение массовых спортивных мероприятий, а также временное закрытие музеев и выставок, будут действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября.

Воробьев объявил о новых ограничениях и запретах в Подмосковье
Общество
Андрей Воробьев

Как объяснял губернатор региона, эти ограничения затронули только те области, которые не влияют на экономику и на доходы людей. Кроме того, он призвал ограничить празднование свадеб и юбилеев. По словам Воробьева, такие мероприятия «очень часто заканчивается не очень хорошо».

Власти Подмосковья ввели новые ограничения на фоне продолжающегося роста зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 в регионе обнаружили у 466 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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