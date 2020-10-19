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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Подмосковья допустил ограничение празднований свадеб и юбилеев

Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство Подмосковья рассмотрит введение рекомендаций по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий в регионе из-за распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, трансляцию совещания вел телеканал «360».

По словам Воробьева, отмечания свадеб и юбилеев «очень часто заканчивается не очень хорошо». В связи с этим глава региона поручил юридической службе рассмотреть и еще раз составить рекомендацию по ограничению их проведения.

Воробьев объявил о новых ограничениях и запретах в Подмосковье
Общество
Андрей Воробьев

«Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи мы должны рекомендовать максимально избегать», — сказал он.

Губернатор также заявил, что в регионе вновь вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий, а также ограничивается работа культурных учреждений: для посещения закроют выставки и музеи.

В Подмосковье призвали перевести как можно больше работников на удаленку
Общество
Фото:Joe Giddens / PA Wire / ТАСС

Ранее власти Московской области запретили работу развлекательных учреждений в ночное время. Заведениям запрещено оказывать услуги с полуночи до 8:00 утра. Это также касается организаций, предоставляющих услуги общественного питания.

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Кроме того, 16 октября заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора сообщила, что предприятиям необходимо перевести максимум сотрудников на удаленную работу.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе выявили 466 новых случаев заболевания коронавирусом, восемь человек умерли. Всего за время пандемии COVID-19 заразились почти 81 тыс. человек.

коронавирус Подмосковье юбилей свадьба ограничения
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