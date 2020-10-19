Глава Подмосковья допустил ограничение празднований свадеб и юбилеев

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Правительство Подмосковья рассмотрит введение рекомендаций по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий в регионе из-за распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, трансляцию совещания вел телеканал «360».

По словам Воробьева, отмечания свадеб и юбилеев «очень часто заканчивается не очень хорошо». В связи с этим глава региона поручил юридической службе рассмотреть и еще раз составить рекомендацию по ограничению их проведения.

«Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи мы должны рекомендовать максимально избегать», — сказал он.

Губернатор также заявил, что в регионе вновь вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий, а также ограничивается работа культурных учреждений: для посещения закроют выставки и музеи.