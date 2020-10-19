Власти Подмосковья назвали срок действия новых ограничений из-за COVID-19

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Запрет на массовые спортивные мероприятия и ограничение работы культурных учреждений в Московской области продлятся до 7 ноября. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства Московской области.

Ранее Воробьев сообщил, что с 21 октября в регионе запретят посещение массовых мероприятий с большим количеством людей, временно перестанут работать музеи и выставки. Спортивные мероприятия и тренировки будут проводиться без зрителей.

В постановлении также говорится, что лиц с повышенной температурой не будут пускать в места скопления людей, включая торговые центры и точки общепита.

По словам Воробьева, введение новых ограничений связано с ростом количества заболевших в регионе. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Московской области выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в регионе выявили 460 случаев. «Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал губернатор.