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Власти Подмосковья назвали срок действия новых ограничений из-за COVID-19

Фото:Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Запрет на массовые спортивные мероприятия и ограничение работы культурных учреждений в Московской области продлятся до 7 ноября. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства Московской области.

Ранее Воробьев сообщил, что с 21 октября в регионе запретят посещение массовых мероприятий с большим количеством людей, временно перестанут работать музеи и выставки. Спортивные мероприятия и тренировки будут проводиться без зрителей.

В постановлении также говорится, что лиц с повышенной температурой не будут пускать в места скопления людей, включая торговые центры и точки общепита.

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По словам Воробьева, введение новых ограничений связано с ростом количества заболевших в регионе. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Московской области выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в регионе выявили 460 случаев. «Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал губернатор.

В Московской области также через месяц на территории строительного общежития, принадлежащего Crocus Group, откроют госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на 900 коек. Воробьев 12 октября заявил, что к 1 ноября число коек для пациентов с COVID-19 планируется увеличить до 15 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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