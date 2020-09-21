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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская призвала силовиков не давать использовать себя на протестах

Она также пообещала, что в стране «уйдут в прошлое» практики, с помощью которых «система превращает служащих в рабов», будут отменены обязательные отработки после учебы, а тех, кто вынужден был уволиться, восстановят

Видео: Пул Первой/Telegram
Видео: Пул Первой/Telegram
Video

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам силовых структур, которые участвуют в подавлении протестов в стране, и призвала их не позволять себя использовать. Обращение опубликовал Telegram-канал пресс-службы экс-кандидата «Пул первой».

«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером», — сказала Тихановская.

Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Политик пообещала, что в стране останутся в прошлом «практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов», то есть не будет обязательной отработки после обучения, будут отменены штрафы за расторжение контракта, тех, кого уволили или вынудили уволиться, восстановят с сохранением стажа. «А главное — вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», — заявила она.

В субботу, 19 августа, Тихановская пригрозила силовикам, участвующим в задержаниях протестующих, раскрытием их личностей. Политик отметила, что демонстрантов задерживают люди без опознавательных знаков. «Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — заявила она.

Политик также сообщала, что белорусская оппозиция собирает данные сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к пыткам, избиениям и издевательствам над протестующими. По ее словам, в список войдут как силовики, так и чиновники, участвовавшие в «милицейском произволе». Тихановская пообещала передать этот перечень властям Украины, Турции, России, США и странам Евросоюза, а также опубликовать его.

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Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам
Политика
Светлана Тихановская

Протесты в Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, однако в штабе Тихановской не согласились с этим и представили свои данные, согласно которым победу одержала она.

В первые дни протестов силовики жестко задерживали протестующих, поступали многочисленные сообщения об избиениях, в том числе в изоляторах, и пытках.

В ООН сообщали о регистрации 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии. В организацию также поступала информация о случаях насилия в отношении женщин и детей. Спустя несколько дней массовые задержания прекратились, акции протеста стали проходить более мирно.

Автор
Мария Лисицына
Светлана Тихановская правоохранительные органы Белоруссия
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Политика
Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен
Политика
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