Тихановская призвала силовиков не давать использовать себя на протестах

Она также пообещала, что в стране «уйдут в прошлое» практики, с помощью которых «система превращает служащих в рабов», будут отменены обязательные отработки после учебы, а тех, кто вынужден был уволиться, восстановят

Видео: Пул Первой/Telegram

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам силовых структур, которые участвуют в подавлении протестов в стране, и призвала их не позволять себя использовать. Обращение опубликовал Telegram-канал пресс-службы экс-кандидата «Пул первой».

«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером», — сказала Тихановская.

Политик пообещала, что в стране останутся в прошлом «практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов», то есть не будет обязательной отработки после обучения, будут отменены штрафы за расторжение контракта, тех, кого уволили или вынудили уволиться, восстановят с сохранением стажа. «А главное — вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», — заявила она.