Двух фигурантов дела об аварии в Норильске отпустили под домашний арест

Вячеслав Старостин (Фото: СК РФ)

Норильский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест двум фигурантам дела о разливе топлива на местной ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Под домашний арест (до 26 сентября) отпустили начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, а также заместителя главного инженера станции Юрия Кузнецова (до 23 сентября).

Еще двум фигурантам дела — директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру станции Алексею Степанову — продлили арест до 30 сентября.

Степанова, Смирнова, Старостина и Кузнецова арестовали в начале июня.