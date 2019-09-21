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Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре Владивостока

По факту крупного пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Надзорное ведомство намерено проверить исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, электросетей и электрооборудования. Кроме этого, прокуратура установит, соблюдали ли собственник здания и арендаторы требования пожарной безопасности.

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Возгорание в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока произошло утром 21 сентября. В краевой администрации сообщили что пожар начался в кафе на мансарде. Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м, его удалось потушить.

По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона. О пострадавших не сообщалось, в здании частично обрушились конструкции.

Теги: Владивосток, пожар, прокуратура, проверка
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