Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре

Пожар в одном из крупных торговых центров Владивостока удалось потушить, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении главка МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в торговом центре «Максим» на проспекте 100-летия Владивостока, 57, поступило в службу в 6:06 (23:06 мск). Спустя шесть минут на место происшествия прибыли пожарные. Возгорание удалось локализовать к 9:40 (2:40 мск), а в 13:25 — ликвидировать открытое горение.

Сейчас спасатели проводят проливку и разбор конструкций ТЦ и ведут поиск скрытых очагов, в которых может продолжаться тление. В работах участвуют 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

По предварительной версии властей, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе. На момент бедствия в здании еще не было посетителей. Позже очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно открытое пламя, вырывавшееся из здания.

Площадь ТЦ «Максим» составляет 16 тыс. кв. м. На его территории находятся около 200 магазинов, а также семь кафе, парковка и детский центр.