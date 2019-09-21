Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре Общество, 09:36 На Урале в древесном цеху произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м Общество, 09:18 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 09:12 РБК получил премию ADCR Awards за концепцию дизайна газеты Технологии и медиа, 09:00 Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» Технологии и медиа, 08:55 FT сообщила о перевозке десятков самолетов Boeing 737 MAX в пустыни Бизнес, 08:53 Медики назвали признаки развития Альцгеймера Общество, 08:22 iPhone 11 в России. Что необычного в старте продаж Технологии и медиа, 08:00 Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера Бизнес, 08:00 FT узнала о квантовом превосходстве Google Технологии и медиа, 07:54 В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Общество, 07:27 В Вологодской области задержали вора в законе Общество, 06:54 «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед Бизнес, 06:39 Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех Общество, 06:29
Общество ,  
0 
Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре

Пожар в одном из крупных торговых центров Владивостока удалось потушить, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении главка МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в торговом центре «Максим» на проспекте 100-летия Владивостока, 57, поступило в службу в 6:06 (23:06 мск). Спустя шесть минут на место происшествия прибыли пожарные. Возгорание удалось локализовать к 9:40 (2:40 мск), а в 13:25 — ликвидировать открытое горение.

Сейчас спасатели проводят проливку и разбор конструкций ТЦ и ведут поиск скрытых очагов, в которых может продолжаться тление. В работах участвуют 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

По предварительной версии властей, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе. На момент бедствия в здании еще не было посетителей. Позже очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно открытое пламя, вырывавшееся из здания.

Площадь ТЦ «Максим» составляет 16 тыс. кв. м. На его территории находятся около 200 магазинов, а также семь кафе, парковка и детский центр.

Теги: пожар, Владивосток
Материалы по теме
В Сети появилось видео изнутри загоревшегося ТЦ во Владивостоке
Общество
Власти назвали возможную причину пожара в торговом центре Владивостока
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter