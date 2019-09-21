Власти Приморья назвали причину пожара в торговом центре Владивостока

Взрыв газового баллона в одном из кафе стал причиной пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Приморского края.

«В 06.06 (23.06 мск) в торговом центре «Максим» в кафе на мансарде, предположительно от взрыва газового баллона, возник пожар. Кафе располагается на пятом этаже здания. Пожару был присвоен ранг № 2», — сказал собеседник агентства. По его словам, первоначальная площадь возгорания составила 300 кв. м. По состоянию на 08.20 (01.20 мск) площадь достигла 1 тыс. кв. м. Он также добавил, что сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели локализовали возгорание в 09.40 (02.40 мск).

Портал vl.ru сообщает, что в результате возгорания частично обрушились второй, третий и четвертый этажи торгового центра.

Пожар на территории торгового центра произошел утром 21 сентября. На момент пожара посетителей в здании еще не было.

