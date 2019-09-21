Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке

Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. На место происшествия спустя 6 минут прибыли пожарные расчеты. В ликвидации пожара задействовано около 60 единиц личного состава и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщает, что в результате возгорания произошло частичное обрушение внутренних конструкций. Тушение пожара продолжается.

Пожар в ТЦ «Максим» начался рано утром 21 сентября. Посетителей в этот момент в здании еще не было.