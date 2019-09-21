Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м

Во Владивостоке произошел пожар в одном из крупных торговых центров, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Посетителей на момент пожара в здании еще не было

Видео: arikachkatokime / Twitter

Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным спасателей, пострадавших нет, тушение пожара продолжается. Возгорание произошло в здании по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57. По этому адресу расположен торговый центр «Максим».

Информация о пожаре поступила в 6:06 (23:06 мск). Как отмечает Primgazeta, изначально площадь пожара составляла 70 кв. м, загорелись крыша и верхние этажи торгового центра. На момент начала пожара посетителей в ТЦ не было.

По данным «РИА Новости», на место пожара выехала полиция.