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Общество ,  
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В горящем торговом центре во Владивостоке частично обрушились конструкции

Внутренние конструкции горящего торгового центра «Максим» во Владивостоке частично обрушились, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Частично есть обрушения. Не полностью, но где-то конструкции обрушились», — сказал он. По его словам, тушение пожара продолжается, огонь еще не локализовали.

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Пожар в ТЦ «Максим» начался рано утром 21 сентября. В этот момент посетителей в здании еще не было. По информации спасателей, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Теги: торговый центр, Владивосток, ЧП, пожар
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