Число погибших от отравления «Мистером Сидром» увеличилось до 46 человек

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Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости». Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил в середине июня о 36 погибших и 106 пострадавших.

«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз», — сказал глава СК. По его словам, сейчас в одном уголовном производстве соединены 28 уголовных дел.

Бастрыкин призвал обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобной алкогольной продукции, уровень контроля за которыми сейчас «крайне низок». Повысить требования нужно не только к производителям, но и к продавцам, считает он. Сейчас для производства сидра достаточно создать коммерческую организацию с уставным капиталом 10 тыс. руб., при этом не требуется акцизная марка, в то время как для производства более крепких алкогольных напитков уставный капитал компании должен составлять почти 10 млн руб., пояснил глава СК.

В начале июня в Ульяновской области завели уголовное дело по факту отравления суррогатным сидром: по данным следствия, с 3 по 4 июня несколько человек в Димитровграде были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Несмотря на оказанную помощь, шестеро из них умерли. Вскоре случаи отравления зафиксировали также в Удмуртии, Самарской и Нижегородской областях, Мордовии и других регионах. Отравление наступило после употребления напитка «Мистер Сидр», произведенного в Самарской области. Экспертиза выявила в алкогольном напитке примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, «представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи «Мистер Сидр».

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован Анар Гусейнов — учредитель компании, которая занималась производством сидра. Следствие считает, что для изготовления суррогатного напитка был использован спирт, похищенный со склада МВД. Изъятый полицией во время следственных действий, он хранился на складе с 2012 года.

Самарский районный суд арестовал до 4 августа Артема Айрапетяна, который проходит по делу о краже спирта со складов МВД. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК, до десяти лет лишения свободы). Кроме того, суд отправил под стражу Дмитрия Егорова и полицейского Ивана Гребенкина, обвиняемых в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы).