СК обвинил изготовителя «Мистер Сидра» в закупке похищенного у МВД спирта
СК: изготовитель «Мистер Сидра» закупил похищенный со склада МВД спирт
Обыск на производстве «Мистер Сидр»
Следственный комитет описал схему, по которой для производства «Мистера Сидра» использовался спирт со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области.
По версии следствия, Алексей и Дмитрий Егоровы «в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным» похитили 6 тонн спирта с складов МВД и продали его Артему Айрапетяну, который перепродал его Анару Гусейнову — учредителю компании, которая и производила напиток.
«В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России», — заключает СК.
Айрапетян, Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, Алексей Егоров в розыске.
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