СК обвинил изготовителя «Мистер Сидра» в закупке похищенного у МВД спирта

Обыск на производстве «Мистер Сидр» (Фото: samara.sledcom.ru)

Следственный комитет описал схему, по которой для производства «Мистера Сидра» использовался спирт со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области.

По версии следствия, Алексей и Дмитрий Егоровы «в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным» похитили 6 тонн спирта с складов МВД и продали его Артему Айрапетяну, который перепродал его Анару Гусейнову — учредителю компании, которая и производила напиток.

«В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России», — заключает СК.

Айрапетян, Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, Алексей Егоров в розыске.

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