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МВД раскрыло причину массовых смертей от сидра

МВД: в сидре из Самарской области нашли примеси метанола и этилбутирата
По последним данным, от употребления сидра «Мистер сидр», произведенного в Самарской области, погибли уже 28 человек в различных регионах. В напитке нашли метанол и этилбутират
Фото: mvd_73 / Telegram
Фото: mvd_73 / Telegram

Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для потребителей, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, в различных регионах России достигло 28 человек.

О первых случаях отравления людей сидром стало известно 5 июня. Речь идет о жителях Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди». Ульяновское СК сообщало о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
сидр Ульяновская область Самарская область МВД отравление алкоголем
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