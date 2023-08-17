Клишас упрекнул МВД в нежелании бороться с нелегальной продажей алкоголя

Клишас, который ранее предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с подтверждением покупки QR-кодом, заявил, что правоохранительные органы «не хотят замечать» проблему с нелегальной продажей спиртного через интернет

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МВД «старается просто не замечать» проблему нелегальной продажи алкоголя через интернет россиянам любого возраста, которая происходит 24 часа в сутки, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так он ответил на критику министерства в адрес его законопроекта о легализации онлайн-торговли алкоголем.

«Отсутствие любого госконтроля за нелегальной интернет-торговлей алкоголем в настоящее время, 24 часа в сутки, потребителям любого возраста, без всяких ограничений, торговля контрафактной алкогольной продукцией через интернет — это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Поправки, которые позволят компаниям, имеющим лицензию на розничную продажу алкоголя, осуществлять онлайн-продажу спиртного с доставкой, Клишас подготовил в июне. Документ предполагал, что для покупки алкогольного напитка пользователю нужно будет подтвердить возраст с помощью учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проверка на месте предполагалась с помощью QR-кода или предоставления документа, удостоверяющего личность.

В рамках инициативы было также предложено ужесточить уголовное и административное наказание за нарушения при продаже алкоголя.

В июле законопроект был отозван. «Ведомости» писали, что критический отзыв на документ подготовили в МВД. Там полагают, что легализация онлайн-продажи алкоголя несет риск ослабления контроля за оборотом спиртного, которое, в свою очередь, не позволит обеспечить соблюдение действующих запретов на его приобретение несовершеннолетними или в ночное время. Представители алкогольного рынка не согласились с опасениями МВД, отмечая, что с учетом использования цифровых технологий онлайн-продажа алкоголя будет надежнее, чем обычная, сообщала газета.

Клишас пишет, что нелегальная торговля алкоголем, в том числе контрафактным, — огромный криминальный бизнес. «Правоохранители и прочие госорганы очень не хотят этого замечать и да, последовательно выступают против уголовной ответственности за нелегальную интернет-торговлю алкоголем. Такая вот «государственная политика» в этом вопросе. Проигрывают все, и государство, и граждане», — считает он.

«Проблемы, по мнению ведомства» нет, «потому и борьбы нет, даже на словах», добавил Клишас.

РБК направил запрос в МВД.