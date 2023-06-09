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Суд арестовал фигурантов дела о краже спирта у МВД для «Мистера Сидра»

Суд в Самаре арестовал троих фигурантов дела о краже спирта для «Мистера Сидра» у МВД
Фото: Альберт Дзень / ТАСС
Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Самарский районный суд арестовал до 4 августа Артема Айрапетяна, который проходит по делу о краже спирта со складов МВД. Об этом сообщается на сайте суда.

Айрапетяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, до десяти лет лишения свободы).

Кроме того, суд отправил под стражу Дмитрия Егорова и полицейского Ивана Гребенкина, обвиняемых в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в мае Дмитрий Егоров, его отец Алексей Егоров (находится в розыске) и сержант полиции Гребенкин похитили со склада центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области 6 т спирта и продали его Айрапетяну. Тот, в свою очередь, перепродал его Анару Гусейнову — учредителю компании, которая производила «Мистер Сидр». Впоследствии украденный спирт использовали для изготовления этого напитка, полагают в СК.

О первых случаях смерти от отравления «Мистером Сидром» стало известно 5 июня. По последним данным, 31 человек умер, более ста пострадали. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из продажи весь напиток этой марки, Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. Экспертиза нашла в «Мистере Сидре» примеси метанола и этилбутирата.

К 8 июня сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев уволил замглавы МВД по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Поводом стало расследование канала поставок «Мистера Сидра» — правоохранители выяснили, что со склада центра хозяйственного обеспечения МВД украли спиртсодержащую жидкость, которая хранилась там с 2012 года.

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Предпринимателя Анара Гусейнова тоже задержали в рамках этого дела. Ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца. Свою вину он не признал. Адвокат Гусейнова Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

По делу также задержаны главный бухгалтер компании Гусейнова Полина Ускова и менеджеры Антон Фролов и Рамиль Асланов. Следствие считает, что Фролов и Асланов занимались реализацией «Мистера Сидра».

Теги
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