Около 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы на фоне атаки дронов

Росавиация: около 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы в другие регионы

Утром в Московской области сбили два беспилотника. На этом фоне в аэропортах столицы действовали ограничения на вылет и прилет. Около 50 рейсов отправили в другие регионы, их пассажиров доставят в Москву позднее

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В связи с необходимостью обеспечения безопасности, утром 21 августа в четырех московских аэропортах вводились ограничения на полеты, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — рассказали в агентстве.

Ранее РБК сообщали во Внуково и Домодедово, что ограничения вводились примерно с 6:25, аналогичным образом поступили и в Шереметьево. С 8:30 эти аэропорты работают как обычно, и пассажиров перенаправленных рейсов доставят в Москву.

На 9:00 все столичные аэропорты работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Из онлайн-табло Внуково следовало, что на прилет было задержано около 20 рейсов, более десяти самолетов были задержаны на вылет. Из Домодедово вовремя не вылетели 15 рейсов, около 20 самолетов прибыли с задержкой. Из Шереметьево с задержкой вылетели около 20 воздушных судов, задержка по прилету коснулась более 30 рейсов. Часть из рейсов, следовавших в столицу, перенаправили в другие города,

Минобороны сообщило, что утром 21 августа (в 6:50 и 8:16) были уничтожены два беспилотника — один в Одинцовском районе Подмосковья, другой в Истринском. Пострадавших и разрушений нет. Беспилотники в Москве или области уничтожают четвертые сутки подряд.

По данным Baza, в аэропортах столицы объявляли режим «Ковер». Его вводят, если в воздушном пространстве обнаруживают неопознанные летательные объекты и идет применение вооружений по таким целям. Всей авиации, кроме военной и поисково-спасательной, в такой период предписывается совершить посадку или покинуть район, где объявлен «Ковер».