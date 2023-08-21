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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Внуково и Домодедово ограничили вылет и прилет рейсов

Внуково и Домодедово ограничили вылет и прилет рейсов на фоне падения дрона
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Атаки беспилотников на Москву

Аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили РБК их представители. Во Внуково заявили, что самолеты не летают с 6:25, часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты. В Домодедово ограничения действуют с 6:26.

Из онлайн-табло прилета Внуково следует, что три рейса были перенаправлены в Нижний Новгород, шесть — в Домодедово, один — в Жуковский, еще один не вернулся в Санкт-Петербург. В общей сложности задержаны около 20 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт. На вылет задержаны больше 10 самолетов.

В Домодедово вылета ждут 15 рейсов, около 20 самолетов прибыли или прибудут с задержкой. В Шереметьево несколько рейсов также направили в Нижний Новгород, часть рейсов с 7:00 до 8:00 была задержана.

РБК обратился за комментариями к представителям Шереметьево.

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, сообщил РБК его представитель.

Утром 21 августа Минобороны России сообщило, что около 6:50 обезвредило беспилотник в районе Одинцовского района Подмосковья. В 8:16 еще один дрон сбили над Истринским районом.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Внуково Домодедово Шереметьево беспилотники