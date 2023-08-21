Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дрона на Москву
Собянин: при атаке беспилотниками на Москву пострадавших и разрушений нет
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Сегодня утром в Подмосковье сбили два беспилотника.
Первый инцидент произошел в 6:50 мск, сообщили в Минобороны. Дрон упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово.
В целях безопасности аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и прилет. Сейчас они работают в штатном режиме.
Вторая атака произошла в 8:16 мск. По данным Минобороны, беспилотник сбили над Истринским районом Московской области.