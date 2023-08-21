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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дрона на Москву

Собянин: при атаке беспилотниками на Москву пострадавших и разрушений нет
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сегодня утром в Подмосковье сбили два беспилотника.

Первый инцидент произошел в 6:50 мск, сообщили в Минобороны. Дрон упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово.

В целях безопасности аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и прилет. Сейчас они работают в штатном режиме.

Вторая атака произошла в 8:16 мск. По данным Минобороны, беспилотник сбили над Истринским районом Московской области. 

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Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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