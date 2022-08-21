«Сплин» спел в поддержку музыкантов, которым пришлось уехать из России

Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» на фестивале «Чернозем» группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и другим, кто уехал из России «по разным причинам»

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Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на фестивале «Чернозем» в Воронежской области выразил надежду, что уехавшие из России группы и артисты вернутся в страну и будут выступать.

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант.

После этого группа «Сплин» исполнила песню «Выхода нет».

Рок-фестиваль «Чернозем» проходит в Воронеже с 19 по 21 августа. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и группа «Ария».

На фестивале также должны были выступить «Би-2» и ДДТ, однако в конце июля стало известно, что их выступления отменены. Причину отмены организаторы не назвали.

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В начале июля «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» артистов, в который попали в том числе ДДТ и «Би-2». Существование списка подтвердил источник издания в промоутерском бизнесе.

В середине мая на лидера ДДТ Юрия Шевчука был составлен протокол по статье КоАП о дискредитации действий российских военных после концерта в Уфе 18 мая. Во время концерта он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины. Позднее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию дело против музыканта «для устранения недостатков».

Как пояснял адвокат Шевчука Александр Передрук, в протоколе говорилось лишь, что «18 мая во время выступления на концерте он дискредитировал ВС, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3». При этом о каких именно высказываниях идет речь, в нем не указывалось, говорил Передрук. После этого полицейские составили новый протокол, но и в нем суд в Петербурге обнаружил нарушения и вновь вернул дело.

16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб.

Весной был отменен концерт «Би-2» в Омске. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что группа отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он пояснил, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования. В «Би-2» объяснили, что черный кабинет вокруг сцены — часть декораций.

В начале марта лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что находится в Израиле, и что «концерты по стране [России], которые были запланированы на май месяц, июнь месяц», отменены.

После появления информации об отмене концертов в России он написал в Telegram, что может только выразить сожаление фанатам группы. «Ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — отметил музыкант.

В том же месяце об отмене всех концертов «Аквариума» на неопределенный срок заявил лидер рок-группы Борис Гребенщиков. «По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен», — сообщил он.

После начала военной операции на Украине в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Многие музыканты выступили против военных действий, в том числе Шевчук, Макаревич и Гребенщиков. Некоторые из них покинули страну.