«Би-2» опровергли сообщения о «тайном отъезде» из России

Музыканты утверждают, что находятся на обычном летнем отдыхе. С весны ряд концертов группы был отменен или перенесен

Лёва Би-2 (Фото: Би-2 / Telegram)

Участники группы «Би-2» опровергли сообщения о том, что они «тайно и спешно» покинули Россию. Все они сейчас находятся на обычном отдыхе, говорится в сообщении в соцсетях группы.

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — написано в сообщении, к которому пресс-служба прикрепила фотографии участников группы.

С весны в России оказалось сорвано несколько концертов группы в России. Так, в конце апреля оказался отменен концерт «Би-2» в Омске. Музыканты обвинили в срыве администрацию спорткомплекса «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации группы и не пускала зрителей в зал. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он пояснил, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования, а администрация сняла его. В «Би-2» объяснили, что черный кабинет вокруг сцены — часть декораций, которую устанавливают на всех концертах группы для «визуальной изоляции».

После этого инцидента группа перенесла летние концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — говорилось в заявлении группы.

Об отъезде музыкантов из России без указания источника информации сообщал портал TVCenter.RU.

В начале июля издание «Фонтанка» опубликовало список «нежелательных» артистов, в который попали в том числе ДДТ, «Би-2», Anacondaz, Оксимирон, «Несчастный случай» и другие. «Фонтанка» ссылалась на одного из музыкантов, который нашел себя в списке. Существование списка подтвердил источник издания в промоутерском бизнесе. В Кремле заявляли, что не знают о существовании такого списка.