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Ученые выяснили, что COVID увеличивает риск заболеваний головного мозга

Lancet: COVID-19 увеличивает риск возникновения заболеваний головного мозга
Ученые определили, что перенесенный COVID-19 повышает риск возникновения через два года деменции, эпилепсии и психоза. Среди позитивных результатов исследования назвали быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия и тревога
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, согласно результатам которого, заражение коронавирусом увеличивает риск возникновения некоторых заболеваний головного мозга. Исследование опубликовано в медицинском журнале Lancet.

Анализ, основанный на данных медицинских карт более 1 млн человек по всему миру, показал, что перенесенная коронавирусная инфекция повышает риск возникновения через два года деменции, эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита.

Исследователи отметили, что когнитивный дефицит является распространенной жалобой взрослого населения среди перенесших COVID-19.

«Это [исследование] позволяет нам, без сомнения, фиксировать появление значительных психоневрологических последствий у людей, у которых был COVID, гораздо чаще, чем у тех, у кого его не было», — сказал директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения Mount Sinai Health System в Нью-Йорке Дэвид Путрино (цитата по The Washington Post).

Среди обнадеживающих результатов исследования его авторы назвали быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия и тревога.

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Фото:Raul Sifuentes / Getty Images

Исследование проводилось под руководством старшего научного сотрудника Оксфордского университета Максима Таке. Ученые сопоставили почти 1,3 млн пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 20 января 2020 года по 13 апреля 2022 года с таким же числом пациентов, у которых были другие респираторные заболевания во время пандемии.

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Данные, предоставленные сетью электронных медицинских карт TriNetX, поступили в основном из США, но также включали информацию из Австралии, Великобритании, Испании, Болгарии, Индии, Малайзии и Тайваня.

Исследовательская группа, в которую вошли 185 тыс. детей и 242 тыс. пожилых людей, выявила, что риски различаются в зависимости от возраста, причем люди в возрасте 65 лет и старше подвергаются наибольшему риску длительных психоневрологических последствий.

Для людей в возрасте от 18 до 64 лет повышенным риском был когнитивный дефицит, затронувший 6,4% людей, переболевших коронавирусом, по сравнению с 5,5% в контрольной группе.

Результаты исследования также показали, что у 4,5% пожилых людей развилась деменция в течение двух лет после заражения по сравнению с 3,3% в контрольной группе. По словам исследователей, увеличение на 1,2 п.п. при таком диагнозе, как деменция, вызывает особую тревогу.

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Соучредитель Исследовательской коллаборации под руководством пациентов Ханна Дэвис заявила, что результаты исследования имеют большое значение, поскольку противоречат утверждению о том, что омикрон «более мягок».

«Тяжесть начальной инфекции не имеет значения, когда мы говорим о долгосрочных последствиях, которые разрушают жизни людей», — согласился Путрино.

В августе прошлого года исследователи Оксфордского университета установили, что риск возникновения тромбов вследствие вакцинации от COVID-19 ниже, чем риск появления этих последствий после заболевания коронавирусом.

«Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации от COVID-19 и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения у них симптомов. При этом они также должны осознавать, что эти риски гораздо выше <...> в случае инфицирования [коронавирусом]», — заявила профессор эпидемиологии в Оксфордском университете, ведущий автор статьи Джулия Хиппизли-Кокс.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
коронавирус мозг заболевания
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