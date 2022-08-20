Ученые выяснили, что COVID увеличивает риск заболеваний головного мозга

Ученые определили, что перенесенный COVID-19 повышает риск возникновения через два года деменции, эпилепсии и психоза. Среди позитивных результатов исследования назвали быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия и тревога

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, согласно результатам которого, заражение коронавирусом увеличивает риск возникновения некоторых заболеваний головного мозга. Исследование опубликовано в медицинском журнале Lancet.

Анализ, основанный на данных медицинских карт более 1 млн человек по всему миру, показал, что перенесенная коронавирусная инфекция повышает риск возникновения через два года деменции, эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита.

Исследователи отметили, что когнитивный дефицит является распространенной жалобой взрослого населения среди перенесших COVID-19.

«Это [исследование] позволяет нам, без сомнения, фиксировать появление значительных психоневрологических последствий у людей, у которых был COVID, гораздо чаще, чем у тех, у кого его не было», — сказал директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения Mount Sinai Health System в Нью-Йорке Дэвид Путрино (цитата по The Washington Post).

Среди обнадеживающих результатов исследования его авторы назвали быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия и тревога.

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Исследование проводилось под руководством старшего научного сотрудника Оксфордского университета Максима Таке. Ученые сопоставили почти 1,3 млн пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 20 января 2020 года по 13 апреля 2022 года с таким же числом пациентов, у которых были другие респираторные заболевания во время пандемии.

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Данные, предоставленные сетью электронных медицинских карт TriNetX, поступили в основном из США, но также включали информацию из Австралии, Великобритании, Испании, Болгарии, Индии, Малайзии и Тайваня.

Исследовательская группа, в которую вошли 185 тыс. детей и 242 тыс. пожилых людей, выявила, что риски различаются в зависимости от возраста, причем люди в возрасте 65 лет и старше подвергаются наибольшему риску длительных психоневрологических последствий.

Для людей в возрасте от 18 до 64 лет повышенным риском был когнитивный дефицит, затронувший 6,4% людей, переболевших коронавирусом, по сравнению с 5,5% в контрольной группе.

Результаты исследования также показали, что у 4,5% пожилых людей развилась деменция в течение двух лет после заражения по сравнению с 3,3% в контрольной группе. По словам исследователей, увеличение на 1,2 п.п. при таком диагнозе, как деменция, вызывает особую тревогу.

Соучредитель Исследовательской коллаборации под руководством пациентов Ханна Дэвис заявила, что результаты исследования имеют большое значение, поскольку противоречат утверждению о том, что омикрон «более мягок».

«Тяжесть начальной инфекции не имеет значения, когда мы говорим о долгосрочных последствиях, которые разрушают жизни людей», — согласился Путрино.

В августе прошлого года исследователи Оксфордского университета установили, что риск возникновения тромбов вследствие вакцинации от COVID-19 ниже, чем риск появления этих последствий после заболевания коронавирусом.

«Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации от COVID-19 и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения у них симптомов. При этом они также должны осознавать, что эти риски гораздо выше <...> в случае инфицирования [коронавирусом]», — заявила профессор эпидемиологии в Оксфордском университете, ведущий автор статьи Джулия Хиппизли-Кокс.