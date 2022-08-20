В ВОЗ заявили об ускорении передачи штамма «омикрон» в Восточной Европе
Передача варианта штамма «омикрон» BA.5 в восточной части Европейского региона, куда входит Россия, ускоряется. Об этом говорится в комментария Европейского бюро ВОЗ, пишет «РИА Новости».
«В Европейском регионе начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность», — говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что передача вируса ускоряется именно в странах Восточной Европы, а также на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. При этом в западной части Европейского региона наблюдается устойчивое снижение передачи инфекции.
Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что европейским странам необходимо усилить эпидемиологический надзор и принять защитные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.
По его словам, речь идет о продолжающейся волне, которая вызвана вариантами омикрон-штамма BA.2 и BA.5. «Причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — указал Клюге.
Как отмечает организация, за последние шесть недель в Европейском регионе число новых случаев заражения COVID-19 утроилось.
Еще в середине июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса: тогда к линии BA.1 геноварианта «омикрон» было отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86% к геноварианту «дельта» — 1,21%.
Однако, подчеркнула Попова, они протекают в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта».
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант BA.1 — это первый вид «омикрона», от которого произошли все остальные формы. Его обнаружили в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване. BA.2 — это «стелс-омикрон», он более заразен, чем предыдущий штамм, однако на тяжесть течения заболевания мутация не повлияла. BA.4 выявили в апреле 2022 года в Бельгии и других странах, он отличается большей заразностью. BA.5, как и его предшественник, более эффективно распространяется среди людей и уходит от иммунного ответа.
Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Однако в июле заболеваемость начала расти, и к августу она выросла в десять раз. За предыдущие сутки в стране впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся COVID-19, еще 65 человек скончались.