В ВОЗ заявили об ускорении передачи штамма «омикрон» в Восточной Европе

Передача вируса, помимо Восточной Европы, также ускоряется на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, отметили в ВОЗ. В западной части Европы наблюдается устойчивое снижение передачи инфекции

Фото: Kiran Ridley / Getty Image

Передача варианта штамма «омикрон» BA.5 в восточной части Европейского региона, куда входит Россия, ускоряется. Об этом говорится в комментария Европейского бюро ВОЗ, пишет «РИА Новости».

«В Европейском регионе начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что передача вируса ускоряется именно в странах Восточной Европы, а также на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. При этом в западной части Европейского региона наблюдается устойчивое снижение передачи инфекции.

Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что европейским странам необходимо усилить эпидемиологический надзор и принять защитные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

По его словам, речь идет о продолжающейся волне, которая вызвана вариантами омикрон-штамма BA.2 и BA.5. «Причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — указал Клюге.

Как отмечает организация, за последние шесть недель в Европейском регионе число новых случаев заражения COVID-19 утроилось.

Читайте на РБК Pro Pro Бренд ушел из России. Как сменить название и сохранить лояльных клиентов Бренд ушел из России. Как сменить название и сохранить лояльных клиентов Инструкции Pro Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Статьи Pro Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Статьи Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы Pro Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Статьи

Еще в середине июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса: тогда к линии BA.1 геноварианта «омикрон» было отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86% к геноварианту «дельта» — 1,21%.

Однако, подчеркнула Попова, они протекают в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта».

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант BA.1 — это первый вид «омикрона», от которого произошли все остальные формы. Его обнаружили в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване. BA.2 — это «стелс-омикрон», он более заразен, чем предыдущий штамм, однако на тяжесть течения заболевания мутация не повлияла. BA.4 выявили в апреле 2022 года в Бельгии и других странах, он отличается большей заразностью. BA.5, как и его предшественник, более эффективно распространяется среди людей и уходит от иммунного ответа.

Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Однако в июле заболеваемость начала расти, и к августу она выросла в десять раз. За предыдущие сутки в стране впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся COVID-19, еще 65 человек скончались.