В России впервые за пять месяцев выявили более 25 тыс. заразившихся COVID
За прошедшие сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это максимум с 23 марта (тогда за сутки зарегистрировали 26 826 случаев).
Госпитализированы за минувшие сутки 2 525 человек, это на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.
Выздоровели 14 221 человек. Умерли 52 заразившихся.
Заболеваемость COVID-19 в России вновь начала расти со второй половины июля. Если за минувшие сутки выявили 25,8 тыс., то еще 15 июля показатель находился на отметке 4,4 тыс.
На фоне роста числа заразившихся в России обнаружили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», сообщил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Неофициально этот вариант получил название «русский делькатрон». По словам ученого, насколько дельтакрон опасен, еще предстоит выяснить, поскольку пока информации о нем недостаточно.
По данным Роспотребнадзора, к 10 августа в России выявили шесть случаев заражения «русским дельтакроном» — пять проб были взяты в Санкт-Петербурге, еще одна в Москве. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме, госпитализация не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — добавили в ведомстве.