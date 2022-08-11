В России впервые за пять месяцев выявили более 25 тыс. заразившихся COVID

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Супермодель Джерри Холл и миллиардер Руперт Мердок развелись Life, 11:42
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 11:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:32
От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы Pro, 11:30
Скопинский маньяк признался в сокрытии убийства и указал, где прятал тело Общество, 11:29
Котировки VK обвалились на 7% после выхода отчетности за второй квартал Инвестиции, 11:28
Юран заявил, что «Химки» уволили его «буквально за десять минут» Спорт, 11:25
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:23
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Первый кадр со съемок нового фильма с Джонни Деппом появился в Сети Life, 11:21
В России впервые за пять месяцев выявили более 25 тыс. заразившихся COVID Общество, 11:19
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 11:12
Роспотребнадзор сообщил о выявлении шести случаев «русского дельтакрона» Общество, 11:12
«Яндекс» оставит исходный код по беспилотным автомобилям в России Технологии и медиа, 11:08
«Спутник V» за два года стал самым экспортируемым препаратом России Бизнес, 11:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России впервые за пять месяцев выявили более 25 тыс. заразившихся COVID

В России за сутки выявили максимальные с конца марта 25,8 тыс. случаев COVID-19
Госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки 2 525 человек. Умерли 52 заразившихся
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это максимум с 23 марта (тогда за сутки зарегистрировали 26 826 случаев).

Госпитализированы за минувшие сутки 2 525 человек, это на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

Выздоровели 14 221 человек. Умерли 52 заразившихся.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Заболеваемость COVID-19 в России вновь начала расти со второй половины июля. Если за минувшие сутки выявили 25,8 тыс., то еще 15 июля показатель находился на отметке 4,4 тыс.

На фоне роста числа заразившихся в России обнаружили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», сообщил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Неофициально этот вариант получил название «русский делькатрон». По словам ученого, насколько дельтакрон опасен, еще предстоит выяснить, поскольку пока информации о нем недостаточно.

По данным Роспотребнадзора, к 10 августа в России выявили шесть случаев заражения «русским дельтакроном» — пять проб были взяты в Санкт-Петербурге, еще одна в Москве. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме, госпитализация не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — добавили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: Michel Porro / Getty Images Что работодатель обязан выплатить сотруднику при увольнении
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Что такое токсичная продуктивность и как ее побороть
Инструкции

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
коронавирус COVID-19 оперативный штаб
Материалы по теме
Вирусологи оценили возможность и сроки новой волны COVID-19
Общество
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за COVID
Политика
Месячная смертность от COVID-19 в России с начала года снизилась в 9 раз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter