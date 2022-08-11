В России за сутки выявили максимальные с конца марта 25,8 тыс. случаев COVID-19

В России впервые за пять месяцев выявили более 25 тыс. заразившихся COVID

Госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки 2 525 человек. Умерли 52 заразившихся

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это максимум с 23 марта (тогда за сутки зарегистрировали 26 826 случаев).

Госпитализированы за минувшие сутки 2 525 человек, это на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

Выздоровели 14 221 человек. Умерли 52 заразившихся.

Заболеваемость COVID-19 в России вновь начала расти со второй половины июля. Если за минувшие сутки выявили 25,8 тыс., то еще 15 июля показатель находился на отметке 4,4 тыс.

На фоне роста числа заразившихся в России обнаружили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», сообщил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Неофициально этот вариант получил название «русский делькатрон». По словам ученого, насколько дельтакрон опасен, еще предстоит выяснить, поскольку пока информации о нем недостаточно.

По данным Роспотребнадзора, к 10 августа в России выявили шесть случаев заражения «русским дельтакроном» — пять проб были взяты в Санкт-Петербурге, еще одна в Москве. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме, госпитализация не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — добавили в ведомстве.

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