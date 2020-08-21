Директор ФБК заявил о смертельно опасном яде в организме Навального

Иван Жданов передал слова сотрудницы полиции о том, что это вещество опасно даже для находящихся рядом с Навальным людей

Алексей Навальный (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

По словам директора ФБК Ивана Жданова, полицейские обнаружили некое вещество, которым мог быть отравлен Алексей Навальный.

Жданов рассказал, что в его присутствии сотрудник транспортной полиции рассказала главврачу, что обнаружено вещество, и показала ему что-то на смартфоне. Представитель транспортной полиции отказалась назвать вещество, сославшись на тайну следствия.

«Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество — мы не знаем пока», — рассказал Жданов.

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