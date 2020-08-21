Штаб Навального сообщил, что жене Навального не назвали его диагноз

Жене и брату политика Алексея Навального врачи не озвучили диагноз, хотя ранее медики говорили об обратном. Сторонники оппозиционера утверждают, что в больнице не знают, почему пациент впал в кому

Юлия Навальная (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Жене оппозиционера Алексея Навального Юле и его брату Олегу не сообщили диагноз родственника, который находится в коме, вопреки заявлению врачей. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

«То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что диагноз Навального «в устной форме» был доведен до жены и брата Навального, сообщал заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Омска Анатолий Калиниченко.

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