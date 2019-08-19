Глава фонда заявила о риске новых дел против покупающих лекарства матерей

То, что уголовное дело о контрабанде наркотиков, фигурантом которого была мать, купившая лекарства для сына, признано незаконным — позитивное явление, заявила РБК директор детского благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Однако без «системного решения» правительства подобные уголовные дела буду возбуждаться вновь, уверена она.

Мониава напомнила, что у сына женщины, несмотря на решение прокуратуры, так до сих пор и нет необходимых лекарств, «как и у тысяч других детей нет «Фризиума», «Диазепама» и других лекарств для лечения судорог».

«Это значит, что пока не будет системного решения, будут открываться все новые уголовные дела, которых за этот год было три, а может быть 2 тыс. Так что мы очень ждем системного решения от правительства», — заявила Мониава.

Мониава была одной из первых, кто сообщил о ряде уголовных дел против матерей, заказывающих по почте из-за рубежа лекарства, которые не лицензированы в России. Последний такой случай получил известность на прошлой неделе: 16 августа Мониава сообщила, что при получении на почте «Фризиума» для больного ребенка была задержана женщина. В течение нескольких часов ее допрашивали, в ее квартире провели обыск, а позже возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Женщина проходила по делу свидетелем, утверждали в таможне, которая стала инициатором уголовного преследования.

Прокуратура 19 августа признала незаконным возбуждение уголовного дела и отправила материалы на дополнительную проверку.