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Серебренников рассказал об оплате Абрамовичем ₽129 млн по его делу

Серебренников: Абрамович возместил государству 129 млн руб. по делу «Седьмой студии»
Режиссер должен был заплатить 129 млн руб., но таких денег у него, по его собственным словам, «нет, не было и, наверное, не будет». Ранее Серебренников призвал снять с бизнесмена санкции и признал, что когда-то тот помог ему лично
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Ущерб почти в 129 млн руб. по делу «Седьмой студии» вместо его фигурантов возместил Роман Абрамович, сообщил в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) режиссер и один из осужденных по этому делу Кирилл Серебренников.

«Да. Не он лично, но какие-то структуры, с ним близкие. Потому что, разумеется, у меня таких денег никогда нет, не было и, наверное, не будет», — признал Серебренников.

Режиссер добавил, что прямой связи с бизнесменом у него тогда не было, вопрос был решен через адвокатов. «Он ощущает несправедливость данного дела, и ему, видимо, хотелось, чтобы оно как-то быстрее закончилось. Как он предложил, как он договорился и как эти структуры или другие структуры это сделали, какие его структуры это сделали, я не знаю», — рассказал он.

В июне на пресс-конференции в Каннах Серебренников высказался в поддержку снятия санкций с Абрамовича. «Я здесь согласен с президентом Зеленским, что это было бы хорошо — этого человека освободить от груза санкций», — заявил режиссер, объяснив это, в частности, ролью предпринимателя в переговорах между Россией и Украиной. Он отметил и то, что Абрамович поддерживает современное искусство и является одним из меценатов «того искусства в России, которое не очень любят официальные власти». Серебренников добавил, что когда-то бизнесмен «очень серьезно» помог ему лично, за что он ему благодарен.

В интервью Дудю он подчеркнул, что, призывая снять санкции с Абрамовича,   согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского о пользе бизнесмена на переговорах об урегулировании. О том, что Абрамович участвует в переговорах, обеспечивая «определенные контакты», говорили в Кремле. В Киеве его называли «крайне эффективным» посредником между делегациями. Абрамович находился в Стамбуле, когда там проходил последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между сторонами, — вскоре после этого диалог был заморожен.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым на основе его актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В 2011 году она запустила на «Винзаводе» в Москве экспериментальный проект «Платформа». В 2017 году в отношении «Седьмой студии» началось расследование: ее руководство заподозрили в нецелевом использовании государственной субсидии, выделенной на реализацию «Платформы».

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В 2020 году Мещанский суд Москвы признал Серебренникова, а также бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и ее бывшего гендиректора Юрия Итина виновными в хищении 129 млн руб. Итину и Малобородскому назначили по три и два года условно и штрафы по 200 тыс. руб. Серебренников получил три года условно, его штраф составил 800 тыс. руб.

По делу «Седьмой студии» также проходила экс-начальница департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания за истечением срока давности. Единственная фигурантка дела, которая признала вину, — главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, свою версию случившегося следствие строило на ее показаниях. Суд приговорил Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, после чего освободил от наказания в связи с фактическим отбытием срока под стражей и домашним арестом.

В марте 2021 года труппа была ликвидирована по решению учредителей. В ноябре 2021 года фигуранты дела возместили государству ущерб.

В марте текущего года Хамовнический районный суд Москвы снял с Серебренникова судимость. Режиссер покинул Россию. Variety писало, что он прилетел в Париж, но постоянно жить планирует в Германии. Газета The Guardian сообщала, что пообщалась с Серебренниковым в Национальном театре оперы и балета в Амстердаме, где прошла премьера его оперы «Вольный стрелок». Дудь взял у него интервью в Авиньоне, где режиссер представлял свою постановку «Черный монах».

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Кирилл Серебренников Роман Абрамович «Седьмая студия» ущерб Юрий Дудь

Кирилл Серебренников

режиссер

7 сентября 1969 года

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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