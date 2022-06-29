Власти Москвы сменили руководство «Гоголь-центра» и «Современника»

Новым худруком «Гоголь-центра» назначен Антон Яковлев, «Школы современной пьесы» — Дмитрий Астрахан, а за творческую составляющую в «Современнике» теперь будет отвечать худсовет

Антон Яковлев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти Москвы сменили руководство нескольких столичных театров, включая «Современник», «Школа современной пьесы» и «Гоголь-центра».

Как говорится в сообщении Департамента культуры Москвы, поступившем в РБК, «все новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений.»

Художественным руководителем «Гоголь-центра», который в релизе назван старым названием театр им. Гоголя, назначен Антон Яковлев. В сообщении отмечается, что он лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий «Золотой витязь», «Звезда Театрала». «Антон Яковлев — сын знаменитого актера Юрия Яковлева, полюбившегося зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию», — пояснили в пресс-службе.

Директором театра назначен Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию.

Яковлев сменил соратника Кирилла Серебренникова Алексея Аграновича, который руководил театром с февраля 2021 года. До этого театр возглавлял Серебрянников, который в 2013 году реформировал театр и переименовал его в «Гоголь-центр».

В июне 2020 года, по так называемому делу «Седьмой студии», суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, а также удовлетворил гражданский иск Минкультуры на 129 млн руб.

Новым художественным руководителем театра «Школа современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан. «На его счету более 40 постановок, множество фильмов и сериалов. В их числе «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания», «Желтый карлик», «Подари мне лунный свет» и другие», — отметили в депкульте.

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Астрахан сменил на должности режиссера Иосифа Райхельгауза. Райхельгауз был одним из иннициаторов создания театра, открывшегося в марте 1989 года его спектаклем «Пришел мужчина к женщине» по пьесе Семена Злотникова. С 1989 года был художественным руководителем театра, на сцене которого поставил более 20 спектаклей.

Ранее 27 июня в интервью «Московскому комсомольцу» (в настоящее время публикация недоступна) Райхельгауз назвал «слухами» информацию о предстоящем увольнении. По его словам, он подал бы в суд на «МК» за распространение недостоверных слухов, если бы не любил эту газету, и если бы Марина Райкина (автор публикации) не была его давним и добрым другом. В то же время он подчеркивал, что в суд идти не намерен, также как и покидать страну.

На должность директора театра «Современник» назначен «опытный управленец и педагог» Юрий Кравец. «Творческую составляющую театра будет определять художественный совет.

С января 2020 года художественным руководителем «Современника» являлся Виктор Рыжаков, который занял эту должность после смерти Галины Волчек.