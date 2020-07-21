Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим

Обязательные требования находиться дома в Австрии сняли еще 1 мая, а границы страны были открыты в начале июня. Последние несколько недель здесь фиксируют рост числа инфицированных COVID-19

Себастьян Курц (Фото: Ronald Zak / AP)

Власти Австрии решили повторно ввести обязательное ношение масок на фоне резко увеличившегося числа заразившихся COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Себастьян Курц, передает Wiener Zeitung.

Курц отметил, за последние несколько недель прирост числа заболевших в сутки достигает трехзначных значений. «Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни», — сообщил он.

Канцлер уточнил, что обязательное ношение масок начнет действовать с 24 июля. Это необходимо, поскольку ношение масок способно снизить вероятность заражения, однако, по мнению Курца, ношение масок носит и символический эффект, так как не дает населению расслабиться и вернуться к беззаботному образу жизни, который может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

«Мы должны понимать, что болезнь по-прежнему есть, что есть опасность заразиться, поэтому дистанция и гигиена рук по-прежнему важны, а защита носа и рта имеет символический эффект», — считает он.