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В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции

Рудольф Аншобер
Рудольф Аншобер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Ограничения на выход из дома из-за угрозы коронавируса в Австрии с 1 мая будут сняты. Об этом заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер, передает APA.

Требование к соблюдению социальной дистанции в метр между людьми в публичном пространстве, по его словам, останется в силе, как и запрет на собрания больше десяти человек. Министр внутренних дел Карл Нехаммер уточнил, что сделано исключение для похорон, в которых смогут принять участие до 30 человек. Для демонстраций и митингов будет создана отдельная правовая база, которая урегулирует разрешенное количество участников.

Агентство уточняет, что рестораны в Германии откроют с 15 мая, отели — с 29 мая. Ожидается, что в ресторане за одним столом разрешат максимум четверым взрослым, а также сверх того числа — их детям. «Социальная дистанция» не распространяется на посетителей кафе, но персонал обяжут носить маски.

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Фото: Ronald Zak / AP

Чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса начали действовать в стране с 16 марта. Жителям разрешили выходить из дома только в неотложных случаях, например, для поездок на работу или покупки продуктов. С 17 марта была приостановлена работа ресторанов, детских и спортивных площадок. Власти также прекратили работу большинства магазинов, кроме продуктовых и аптек. Из-за угрозы коронавируса Австрия закрыла авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией. Позже запрет распространился на сообщение с Россией, Украиной, Великобританией и Нидерландами.

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6 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о постепенном ослаблении карантинных мер. Он отметил, что это стало возможно потому, что Австрия эффективно и быстро отреагировала на угрозу коронавируса. Таким образом, Австрия стала первым европейским государством, которое представило план постепенного снятия карантинных мер.

По последним данным Министерства социальных дел Австрии, в стране выявили 15 256 заболевших коронавирусом. Умерли 549 пациентов.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Австрия
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